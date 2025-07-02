Астрономы впервые получили снимок звезды, которая взорвалась дважды: как это может быть (фото)

Взрыв, запечатленный на новом снимке, может помочь астрономам лучше понять “стандартные свечи” в центре крупной космологической загадки.

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Астрономы впервые получили визуальное доказательство того, что некоторые мертвые звезды могут взрываться не один, а два раза. Это событие известно как взрыв сверхновой типа Ia. Новое открытие означает, что некоторое мертвые звезды могут взорваться сверхновой не достигнув предела Чандрасекара, то есть минимальной массы, необходимой для взрыва. Астрономы, говорят, что большая часть наших знаний о том, как расширяется Вселенная зависят от точного измерения этого типа сверхновой. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Во время изучения остатка сверхновой SNR 0509-67.5, который находится на расстоянии 60 000 световых лет от нас, астрономы обнаружили, что звезда, создавшая этот остаток на самом деле взорвалась не один, а два раза. На это указали структуры, обнаруженные в остатке сверхновой с помощью телескопа VLT.

Звезда, создавшая SNR 0509-67.5 примерно 400 лет назад, была белым карликом. Их еще называют мертвыми звездами. Это объект размером с Землю, возникающий, когда у звезд похожих на Солнце заканчивается топливо для термоядерного синтеза и они сжимаются. Белые карлики исчезают, когда происходит взрыв сверхновой типа Ia. Эти сверхновые называются "стандартными свечами", ведь они имеют однородную яркость, благодаря чему можно точно измерять расстояния во Вселенной.

Хотя сверхновые типа Ia играют важную роль в изучении, в том числе и расширения Вселенной, точный механизм их возникновения до конца неясен. Считается, что такие взрывы происходят там, где белый карлик находится в двойной системе вместе с другой звездой. Белый карлик забирает часть вещества у своего соседа и накапливает массу. Это продолжается до тех пор, пока масса белого карлика не станет выше, чем предел Чандрасекара, то есть примерно в 1,4 раза больше массы Солнца. Считается, что взрыв сверхновой типа Ia полностью уничтожает белый карлик. Но существует теория, что у белых карликов может быть два взрыва и теперь она нашла свое подтверждение.

Остаток сверхновой SNR 0509-67.5, который создал двойной взрыв белого карлика Фото: space.com

Астрономы считают, что когда белый карлик забирает вещество у соседней звезды, он покрывается слоем гелия, который приводит к первому термоядерному взрыву. Но этот взрыв создает ударную волну, которая идет к ядру мертвой звезды и взывает второй, более мощный взрыв. Собственно, это уже был именно взрыв сверхновой, который уничтожил белого карлика и создал остаток сверхновой.

По словам ученых, это значит, что белые карлики могут взрываться сверхновой задолго до того, как они достигнут предела Чандрасекара и это происходит с некоторыми мертвыми звездами. Такой двойной взрыв оставляет характерный "отпечаток" в остатке сверхновой, который и был обнаружен.

Изучение этого двойного взрыва может иметь важные последствия для более широкого понимания Вселенной. Независимо от того, каким образом они происходят, сверхновые типа Ia, как уже было сказано выше помогают определять расстояния в космосе и вычислять скорость расширения Вселенной. Но различия в полученных значения скорости расширения Вселенной, известной как постоянная Хаббла, в последние годы вызвало серьезный кризис в космологии.

"Это первое явное доказательство двойного взрыва у белого карлика не только способствует решению давней загадки, но и предлагает красивое зрелище", — говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили два почти одновременных взрыва на белых карликах, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Также Фокус писал о том, что в Солнечную систему прибыл гость из другого мира и он не похож на то, что когда-либо видели. Астрономы считают, что они обнаружили третий межзвездный объект.