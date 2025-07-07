У центрі Чумацького Шляху ховаються вічні зірки: усередині знаходиться загадкова речовина (фото)

Астрофізики вважають, що в центрі нашої галактики ховаються темні карлики, які допоможуть розкрити секрет одного з найзагадковіших явищ у Всесвіті: темної матерії.

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Нове дослідження припускає, що в центрі Чумацького Шляху ховається новий тип зірок, які отримують енергію від знищення частинок темної матерії в їхньому ядрі. Ці об'єкти отримали назву темні карлики і фактично вони можуть існувати вічно. Хоча темні карлики дуже тьмяні є спосіб їх виявити за допомогою космічного телескопа Вебб. Відкриття темних карликів може допомогти вченим визначити природу загадкової темної матерії. Дослідження опубліковано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише ScienceAlert.

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Вважається, що 85% маси Всесвіту становить невидима темна матерія, яка взаємодіє зі звичайною матерією лише за допомогою гравітації. Але ніхто не знає, з чого складається темна матерія, яка не поглинає і не випускає світло. Проте вважається, що вона відіграє найважливішу роль у формуванні галактик і великомасштабної структури Всесвіту.

Автори дослідження вважають, що прояснити природу темної матерії можуть об'єкти, що дістали назву темні карлики, які, як передбачається, ховаються в центрі Чумацького Шляху, де багато темної матерії. Вчені вважають, що темні карлики — це коричневі карлики, в ядрах яких накопичується темна матерія. За рахунок знищення частинок темної матерії ці об'єкти можуть отримувати енергію та існувати фактично вічно.

Коричневими карликами називаються субзоряні об'єкти, які більші за найбільші планети класу газовий гігант, такі як Юпітер, але менші за найменші зірки. Маса коричневих карликів не дозволяє їм запустити термоядерний синтез у ядрі, щоб отримувати енергію і випускати таке ж сильне випромінювання, як звичайні зірки. Тому коричневі карлики є тьмяними і холодними об'єктами.

Коричневими карликами називаються субзоряні об'єкти, які більші за найбільші планети класу газовий гігант, такі як Юпітер, але менші за найменші зірки Фото: solar-system

Автори дослідження вважають, що деякі коричневі карлики, якщо вони розташовані в регіоні з високою щільністю темної матерії, як у центрі Чумацького Шляху, можуть перетворюватися на темних карликів. При цьому темна матерія, якщо вона складається з гіпотетичних частинок під назвою вімпи, може накопичуватися в ядрі цих об'єктів. Через те, що вімпи можуть мати свою античастинку, вони стикаються, знищують одна одну і виробляють енергію, яка живить темні карлики, вважають астрофізики. Тому темні карлики будуть сильно відрізнятися від коричневих карликів і їх можна виявити, наприклад, за допомогою космічного телескопа Вебб.

Астрофізики вважають, що темні карлики мають приблизно 8% маси Сонця і при цьому випускають світло. Темний карлик в уявленні художника Фото: ScienceAlert

Астрофізики вважають, що темні карлики мають приблизно 8% маси Сонця і при цьому випускають світло. Вчені припускають, що це світло може бути навіть яскравішим, ніж у деяких зірок типу червоний карлик, яких найбільше в нашій галактиці.

Щоб виявити темний карлик, потрібно шукати ознаки існування літію-7. Цей ізотоп літію швидко згорає в надрах звичайних зірок, але у коричневих карликів він залишається, значить, він повинен залишитися і всередині темних карликів.

За словами астрофізиків, якщо буде виявлено об'єкт, який схожий на червоний карлик, але має літій-7 у своєму складі, то це може бути темний карлик. І це буде перше пряме спостереження темної матерії. Але якщо темна матерія складається не з вімпів, а з легших частинок, то неможливо буде побачити, що вона накопичується всередині коричневих карликів.

Спостереження за темним карликом не скаже остаточно, що темна матерія складається з вімпів, але це означатиме, що вона складається або з цих, або з інших схожих важких частинок, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що темна матерія робить щось дивне з нашим Всесвітом.

Також Фокус писав про те, що космічна корабельна аварія заселила Місяць прибульцями і вони можуть бути все ще живі.