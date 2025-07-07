Космічна аварія заселила Місяць прибульцями: вони можуть бути все ще живі

Катастрофа ізраїльського космічного апарату на Місяці 2019 року могла заселити наш супутник армією крихітних істот. Деякі вчені стверджують, що ці істоти можуть бути все ще живі.

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Річ у тім, що на борту ізраїльського апарата перебувала капсула з тихоходами, які відомі тим, що можуть переносити екстремальні температури, радіацію та інші негаразди, пише Discover.

"Майже напевно нічого не вижило", — каже біолог-організмолог із Чиказького університету Жасмін Ніроді.

Але якщо капсула з тихоходами не розбилася під час падіння апарата, то цих істот не можна вважати мертвими.

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Катастрофа ізраїльського апарата сталася під час спроби доставити на Місяць капсулу часу. Безпілотний апарат Beresheet ніс на борту 1 тис. тихоходів які також були поміщені в цифрову капсулу часу, що містить записи книг, Вікіпедії та іншу інформацію. Тихоходи взяли участь у місії в останню мить, оскільки дослідження показали, що вони можуть вижити у вакуумі космосу.

Але апарат зазнав аварії 11 квітня 2019 року через відмову обладнання. Залишається невідомим, чи змогла пережити аварію капсула, а разом із нею і крихітні тихоходи.

Експерти сумніваються в тому, що тихоходи досі живі, але також зазначають, що подібного ще ніхто не робив.

Щоб пережити екстремальні умови тихоходи впадають у стан зневоднення, схожий на сплячку. Увесь цей процес займає у тихоходів лише кілька хвилин, тому якщо тихоходи не були в "режимі сну" під час аварії, тоді вони всі загинули.

Але в стані сплячки тихоходи можуть виживати десятиліттями, а можливо й довше. Найімовірніше, до Місяця тихоходи летіли вже в зневодненому стані. Але їм все одно довелося б боротися з екстремальними умовами.

Температура без атмосфери там коливається від нічних мінімумів у -133 за Цельсієм до денних максимумів у 121 градус за Цельсієм. Тести показали, що тихоходи можуть виживати за таких температур, поки вони залишаються у своєму зневодненому стані. Вони також, ймовірно, могли б боротися з деякою частиною радіації, яку вони б відчули без захисної атмосфери Землі.

Проте перебування в зневодненому стані — це не зовсім життя, як таке. Щоб розмножуватися, тихоходам потрібно вийти з цього стану — чого вони зазвичай не роблять, якщо не стикаються з водою, якої на Місяці немає ні на якому рівні, досить високому для цих істот.

"Вони не повертаються до життя, якщо не відновлять водний баланс", — каже Ніроді.

Після відновлення гідратації їм також знадобиться їжа, якою для "водяних ведмедів" є рослинні клітини, водорості або дрібні безхребетні, а не місячний пил. Іншими словами, справа не стільки в тому, що вони могли б жити на Місяці, скільки в тому, що вони не помруть.

"Ми могли б висадити їх на Місяці на ночівлю і забрати їх пізніше, і з ними все було б гаразд. В іншому разі, якщо вони прокинуться і умови будуть поганими, вони просто помруть", — підсумувала вчена.

Нагадаємо, тихоходи здатні поставити життя на паузу, якщо їх заморозити. Ці унікальні істоти давно відомі своїми унікальними здібностями протистояти екстремальним умовам. Але це щось новеньке.