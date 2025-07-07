Космическое кораблекрушение заселило Луну пришельцами: они могут быть все еще живы

Крушение израильского космического аппарата на Луне в 2019 году могло заселить наш спутник армией крошечных существ. Некоторые ученые утверждают, что эти существа могут быть все еще живы.

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Дело в том, что на борту израильского аппарата находилась капсула с тихоходками, которые известны тем, что могут переносить экстремальные температуры, радиацию и другие невзгоды, пишет Discover.

“Почти наверняка ничего не выжило”, - говорит биолог-организмолог из Чикагского университета Жасмин Нироди.

Но если капсула с тихоходками не разбилась во время падения аппарата, то этих существ нельзя считать мертвыми.

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Крушение израильского аппарата произошло во время попытки доставить на Луну капсулу времени. Беспилотный аппарат Beresheet нес на борту 1 тыс. тихоходок, которые также были помещены в цифровую капсулу времени, содержащую записи книг, Википедии и другую информацию. Тихоходки приняли участие в миссии в последний момент, потому как исследования показали, что они могут выжить в вакууме космоса.

Но аппарат потерпел крушение 11 апреля 2019 года из-за отказа оборудования. Остается неизвестным, смогла ли пережить крушение капсула, а вместе с ней и крошечные тихоходки.

Эксперты сомневаются в том, что тихоходки до сих пор живы, но также отмечают, что подобного еще никто не делал.

Чтобы пережить экстремальные условия тихоходки впадают в состояние обезвоживания, похожее на спячку. Весь этот процесс занимает у тихоходок всего несколько минут, поэтому если тихоходки не были в “режиме сна” во время аварии, тогда они все погибли.

Но в состоянии спячки тихоходки могут выживать десятилетиями, а возможно и дольше. Скорее всего, к Луне тихоходки летели уже в обезвоженном состоянии. Но им все равно пришлось бы бороться с экстремальными условиями.

Температура без атмосферы там колеблется от ночных минимумов в -133 по Цельсию до дневных максимумов в 121 градуса по Цельсию. Тесты показали, что тихоходки могут выживать при таких температурах, пока они остаются в своем обезвоженном состоянии. Они также, вероятно, могли бы бороться с некоторой частью радиации, которую они бы испытали без защитной атмосферы Земли.

Тем не менее, пребывание в обезвоженном состоянии — это не совсем жизнь, как таковая. Чтобы размножаться, тихоходкам нужно выйти из этого состояния — чего они обычно не делают, если не сталкиваются с водой, которой на Луне нет ни на каком уровне, достаточно высоком для этих существ.

“Они не возвращаются к жизни, если не восстановят водный баланс”, — говорит Нироди.

После восстановления гидратации им также понадобится пища, которой для “водяных медведей” являются растительные клетки, водоросли или мелкие беспозвоночные, а не лунная пыль. Другими словами, дело не столько в том, что они могли бы жить на Луне, сколько в том, что они не умрут.

“Мы могли бы высадить их на Луне на ночевку и забрать их позже, и с ними все было бы в порядке. В противном случае, если они проснутся и условия будут плохими, они просто умрут”, - подытожила ученая.

Напомним, тихоходки способны поставить жизнь на паузу, если их заморозить. Эти уникальные существа давно известны своими уникальными способностями противостоять экстремальным условиям. Но это что-то новенькое.