Спящие красавицы. Тихоходки способны поставить жизнь на паузу, если их заморозить

Эти уникальные существа давно известны своими уникальными способностями противостоять экстремальным условиям. Но это что-то новенькое.

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Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, которые медленно передвигаются по подводным растениям. Эти крохотные создания уже давно зарекомендовали себя, как существа, которых попросту невозможно убить. Но они не перестают удивлять ученых, демонстрируя все новые, и новые способности, пишет New Atlas.

В более ранних исследованиях ученые уже выяснили, что эти существа, также известные как водяные медведи, способны выдерживать экстремальные температуры — от невероятно низких, до температуры кипения. Они также способны выдержать невероятное давление и даже выжить в космическом вакууме. Казалось бы, чем еще они могут удивить ученых? Оказалось, есть чем.

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В новом исследовании ученые решили проверить еще одну уникальную способность тихоходок — а именно, умение ставить жизнь "на паузу". Ученые из Штутгартского университета провели ряд экспериментов, чтобы изучить так называемый эффект "Спящей красавицы". Более ранние исследования показали, что своей уникальной живучестью водяные медведи обязаны умению впадать в ангидробиоз. Эти уникальные существа способны годами выживать без воды.

Ученые уже установили, что тихоходки способны входить в обратимое состояние анабиоза. При отсутствии воды их набор белков объединяется и образует так называемые защитные нити, которые стоят на страже клеток от стресса во время обезвоживания.

В новом исследовании ученые зашли дальше и смогли установить, что тихоходки способны не только впадать в состояние анабиоза, но и фактически ставить свои биологические часы на паузу.

В новом исследовании ученые изучили поведение пяти сотен тихоходок. Их разделили на две группы: первая — подверглась разморозке и заморозке, и так по кругу, пока все существа не умерли, вторая — содержалась при обычной температуре.

Исследования показали, что замороженные тихоходки жили в два раза дольше. Более того, когда ученые отняли время, проведенное в криобиозе, продолжительность жизни животных была одинаковой в обоих группах. Таким образом, ученые обнаружили, что тихоходки фактически способны ставить на паузу свои биологические часы и останавливать старение.

Автор исследования Ральф Шилл считает, что таким образом эти существа способны жить не несколько месяцев без перерывов на отдых, а годами, а то и десятилетиями, периодически ставя свою жизнь на паузу.

Ранее Фокус писал о том, что в центре Тихого океана обнаружили "странный подводный лес", где живут великолепные инопланетяне.