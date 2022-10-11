Пришельцы в глубине: в подводном "странном" лесу обнаружили великолепного инопланетянина (видео)

Это причудливое существо встречали ранее лишь однажды в тысячах километров от Марсианской впадины.

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Посреди Тихого океана на глубине около 2,4 километров под толщей воды расположился причудливый подводный лес, состоящий из разнообразных кораллов и стеклянных губок. Будто вьющиеся щетки-ершики, арфы и белые юбочки с оборками, развивались на волнах жители подводного леса, пишет The Guardian.

Впервые этот чудесный участок Земли был обнаружен еще в 2017 года в затопленном вулкане посреди Тихого океана. Спустя три года экспедиций ученые обнаружили здесь крохотное невероятное создание, которому присвоили научное название Advhena magnifica — великолепный инопланетянин. Своим именем он обязан персонажу из фильма Стивена Спилберга — "инопланетной губкой".

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"Инопланетная губка" — стеклянная губка на высоких стеблях, с чем-то вроде головы дынеобразной формы с двумя отверстиями, напоминающими вытаращенные глаза. Несмотря на то, что морские губки могут выглядеть, как растения, они по сути являются простыми животными. У этих существ отсутствуют лица, мозг, сердце, мышцы или любые другие органы тела. Большинство из морских губок проводят всю свою жизнь на дне океана, процеживая крохотные плавающие частицы пищи сквозь свои губчатые тела.

[ + – ] Ранее ученые лишь однажды встречали Advhena magnific. Фото: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Ранее ученые лишь однажды встречали Advhena magnifica, тогда это причудливое существо удалось заметить в тысячах километров к западу от Марианской впадины. Исследователи доставили образец в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Здесь изучением образца занялась Кристиана Кастелло Бранко. По словам ученой, она сразу же поняла, что видит перед собой "уникальную Форму".

Бранко изучила строение "инопланетной губки" под микроскопом и обнаружила, что ее тело состоит из ряда не похожих друг на друга крохотных структур. Некоторые из них напоминали снежинки, другие же — маргаритки с опущенными лепестками.

Кастелло Бранко также изучила видео "странного", как его прозвали сами ученые, подводного леса. На кадрах видно, что все инопланетные губки смотрят в одном и том же направлении. Ученая считает, что это может быть связано с направлением течения — все губки развернулись, чтобы питаться плавающими в нем частицами.

Ученые считают, что инопланетные губки немного отличаются от обычных. Как правило, губки всасывают воду через крошечные отверстия по всему телу, отфильтровывают частицы пищи, а затем выдыхают воду через более мелкие отверстия. В то же время инопланетные губки, по видимому, используют большую поверхность выпуклых "глаз", именно это помогает им выживать на глубоководье.

Несмотря на то, что инопланетные пока встречались лишь в этих двух местах, ученые надуются, что вскоре им удастся обнаружить представителей этого вида и в других подводных горах.

Ранее Фокус писал, что под толщей океана спрятан от глаз подводный лес, который вдвое больше площади Индии.