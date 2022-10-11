Прибульці у глибині: у підводному "дивному" лісі помітили чудового інопланетянина (відео)

Цю химерну істоту зустрічали раніше лише один раз за тисячі кілометрів від Марсіанської западини.

Related video

Серед Тихого океану на глибині приблизно 2,4 км під товщею води розташувався химерний підводний ліс, що складається з різноманітних коралів і скляних губок. Наче кучеряві щітки-йоржики, арфи та білі спіднички з воланами, розвивалися на хвилях жителі підводного лісу, пише The Guardian.

Уперше ця чудова ділянка Землі була виявлена ще в 2017 році в затопленому вулкані посеред Тихого океану. Через три роки експедицій вчені виявили тут крихітне неймовірне створення, якому надали наукову назву Advhena magnifica — чудовий інопланетянин. Своїм ім'ям він завдячує персонажу з фільму Стівена Спілберга — "інопланетною губкою".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

"Інопланетна губка" — скляна губка на високих стеблах, з чимось на зразок голови динеподібної форми з двома отворами, що нагадують витріщені очі. Незважаючи на те, що морські губки можуть виглядати як рослини, вони, по суті, є простими тваринами. У цих істот відсутні обличчя, мозок, серце, м'язи чи будь-які інші органи тіла. Більшість морських губок проводять все своє життя на дні океану, проціджуючи крихітні плаваючі частинки їжі крізь свої губчасті тіла.

[ + – ] Раніше вчені лише один раз зустрічали Advhena magnific Фото: морская губка

Раніше вчені лише один раз зустрічали Advhena magnifica, тоді цю химерну істоту вдалося помітити за тисячі кілометрів на захід від Маріанської западини. Дослідники доставили зразок до Смітсонівського національного музею природної історії. Тут вивченням зразка зайнялася Крістіана Кастелло Бранко. За словами вченої, вона одразу ж зрозуміла, що бачить перед собою "унікальну форму".

Бранко вивчила будову "інопланетної губки" під мікроскопом і з'ясувала, що її тіло складається з ряду не схожих один на одного крихітних структур. Деякі з них нагадували сніжинки, інші ж маргаритки з опущеними пелюстками.

Кастелло Бранко також вивчила відео "дивного", як його прозвали вчені, підводного лісу. На кадрах видно, що всі інопланетні губки дивляться в тому самому напрямку. Вчена вважає, що це може бути пов'язане з напрямком течії — всі губки розвернулися, щоб харчуватися частинками, що плавають у ньому.

Учені вважають, що інопланетні губки дещо відрізняються від звичайних. Як правило, губки всмоктують воду через крихітні отвори по всьому тілу, відфільтровують частинки їжі, а потім видихають воду через дрібніші отвори. У той же час інопланетні губки, мабуть, використовують велику поверхню опуклих "очей", саме це допомагає їм виживати на глибоководді.

Незважаючи на те, що інопланетні поки що зустрічалися лише у цих двох місцях, учені сподіваються, що незабаром їм вдасться виявити представників цього виду і в інших підводних горах.

Раніше Фокус писав, що під товщею океану захований від очей підводний ліс, який удвічі більший за площу Індії.