Спляча красуня. Тихоходи здатні поставити життя на паузу, якщо їх заморозити

Ці унікальні істоти давно відомі своїми унікальними здібностями протистояти екстремальним умовам. Але це щось новеньке.

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Тихоходи — мікроскопічні безхребетні, які повільно пересуваються по підводних рослинах. Ці крихітні створіння вже давно зарекомендували себе як істоти, яких просто неможливо вбити. Але вони не перестають дивувати вчених, демонструючи дедалі нові здібності, пише New Atlas.

У ранніх дослідженнях учені вже з'ясували, що ці істоти, також відомі як водяні ведмеді, здатні витримувати екстремальні температури — від неймовірно низьких до температури кипіння. Вони також здатні витримати неймовірний тиск і навіть вижити в космічному вакуумі. Здавалося б, чим вони ще можуть здивувати вчених? Виявилося, є чим.

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У новому дослідженні вчені вирішили перевірити ще одну унікальну здатність тихоходів, а саме вміння ставити життя на паузу. Вчені зі Штутгартського університету провели низку експериментів, щоб вивчити так званий ефект "Сплячої красуні". Більш ранні дослідження показали, що своєю унікальною живучістю водяні ведмеді зобов'язані вмінню впадати в ангідробіоз. Ці унікальні істоти здатні виживати роками без води.

Учені вже встановили, що тихоходи здатні входити в обернений стан анабіозу. За відсутності води їхній набір білків об'єднується й утворює так звані захисні нитки, які стоять на варті клітин від стресу під час зневоднення.

У новому дослідженні вчені зайшли далі та змогли встановити, що тихоходи здатні не тільки впадати в стан анабіозу, а й фактично ставити свій біологічний годинник на паузу.

У новому дослідженні вчені вивчили поведінку п'яти сотень тихоходів. Їх розділили на дві групи: перша зазнала розморожування та заморожування, і так по колу, поки всі істоти не померли, другу тримали в нормальній температурі.

Дослідження показали, що заморожені тихоходи жили вдвічі довше. Крім того, коли вчені забрали час, проведений у кріобіозі, тривалість життя тварин була однаковою в обох групах. Так учені виявили, що тихоходи фактично здатні ставити на паузу свій біологічний годинник і зупиняти старіння.

Автор дослідження Ральф Шилл вважає, що так ці істоти здатні жити не кілька місяців без перерв на відпочинок, а роками або навіть десятиліттями, періодично ставлячи своє життя на паузу.

Раніше Фокус писав про те, що в центрі Тихого океану виявили "дивний підводний ліс", де живуть чудові інопланетяни.