В центре Млечного Пути скрываются вечные звезды: внутри находится загадочное вещество (фото)

Астрофизики считают, что в центре нашей галактики скрываются темные карлики, которые помогут раскрыть секрет одного из самых загадочных явлений во Вселенной: темной материи.

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Новое исследование предполагает, что в центре Млечного Пути скрывается новый тип звезд, которые получают энергию от уничтожения частиц темной материи в их ядре. Эти объекты получили название темные карлики и фактически они могут существовать вечно. Хотя темные карлики очень тусклые есть способ их обнаружить с помощью космического телескопа Уэбб. Открытие темных карликов может помочь ученым определить природу загадочной темной материи. Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет ScienceAlert.

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Считается, что 85% массы Вселенной составляет невидимая темная материя, которая взаимодействует с обычной материей лишь с помощью гравитации. Но никто не знает, из чего состоит темная материя, которая не поглощает и не выпускает свет. Тем не менее считается, что она играет важнейшую роль в формировании галактик и крупномасштабной структуры Вселенной.

Авторы исследования считают, что прояснить природу темной материи могут объекты, получившие название темные карлики, которые как предполагается, скрываются в центре Млечного Пути, где много темной материи. Ученые считают, что темные карлики – это коричневые карлики, в ядрах которых накапливается темная материя. За счет уничтожения частиц темной материи эти объекты могут получать энергию и существовать фактически вечно.

Коричневыми карликами называются субзвездные объекты, которые больше самых крупных планет класса газовый гигант, таких как Юпитер, но меньше самых маленьких звезд. Масса коричневых карликов не позволяет им запустить термоядерный синтез в ядре, чтобы получать энергию и выпускать такое же сильное излучение, как обычные звезды. Поэтому коричневые карлики являются тусклыми и холодными объектами.

Коричневыми карликами называются субзвездные объекты, которые больше самых крупных планет класса газовый гигант, таких как Юпитер, но меньше самых маленьких звезд Фото: NASA

Авторы исследования считают, что некоторые коричневые карлики, если они находятся в регионе с высокой плотностью темной материи, как в центре Млечного Пути, могут превращаться в темных карликов. При этом темная материя, если она состоит из гипотетических частиц под названием вимпы, может накапливаться в ядре этих объектов. Из-за того, что вимпы могут иметь свою античастицу, они сталкиваются, уничтожают друг друга и производят энергию, которая питает темные карлики, считают астрофизики. Поэтому темные карлики будут сильно отличаться от коричневых карликов и их можно обнаружить, например, с помощью космического телескопа Уэбб.

Астрофизики считают, что темные карлики имеют примерно 8% массы Солнца и при этом выпускают свет. Темный карлик в представлении художника Фото: ScienceAlert

Астрофизики считают, что темные карлики имеют примерно 8% массы Солнца и при этом выпускают свет. Ученые предполагают, что этот свет может быть даже ярче, чем у некоторых звезд типа красный карлик, которых больше всего в нашей галактике.

Чтобы обнаружить темный карлик нужно искать признаки существования лития-7. Этот изотоп лития быстро сгорает в недрах обычных звезд, но у коричневых карликов он остается, значит он должен остаться и внутри темных карликов.

По словам астрофизиков, если будет обнаружен объект, который похож на красный карлик, но имеющий литий-7 в своем составе, то это может быть темный карлик. И это будет первое прямое наблюдение темной материи. Но если темная материя состоит не из вимпов, а из более легких частиц, то невозможно будет увидеть, что она накапливается внутри коричневых карликов.

Наблюдение за темным карликом не скажет окончательно, что темная материя состоит из вимпов, но это будет означать, что она состоит либо из этих или из других похожих тяжелых частиц, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что темная материя делает нечто странное с нашей Вселенной.

Также Фокус писал о том, что космическое кораблекрушение заселило Луну пришельцами и они могут быть все еще живы.