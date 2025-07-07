10-километровый гость из другого мира: врежется ли 3I/ATLAS в Землю и что о нем известно (фото)

Астрономы обнаружили третий межзвездный объект в Солнечной системе, который получил название 3I/ATLAS. Он также теперь известен как комета C/2025 N1 (ATLAS). Ученые рассказали о том, что известно о госте из другой звездной системы.

Related video

Неделю назад астрономы с помощью телескопа Deep Random Survey в Чили, который является частью проекта ATLAS, обнаружили новый объект в Солнечной системе, изначально получивший название A11pl3Z. Астрономы пришли к выводу, что он не связан гравитацией с Солнцем, а значит является межзвездным объектом, который получил название 3I/ATLAS, но также он известен теперь как межзвездная комета C/2025 N1 (ATLAS). Это третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе после 1I/Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году и 2I/Борисов, обнаруженного в 2019 году. Ученые рассказали о том, что известно о новом межзвездном объекте и врежется ли он в Землю, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Почему ученые считают, что 3I/ATLAS прибыл из другой звездной системы?

Астрономы уверены в том, что 3I/ATLAS является межзвездным объектом из-за его траектории движения. Объект следует по очень гиперболической орбите, что означает, что он не связан гравитацией с Солнцем. То есть он прибыл из другой звездной системы и вскоре покинет нашу Солнечную систему.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: ScienceAlert

Чем 3I/ATLAS отличается от двух других межзвездных объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов?

Третий межзвездный объект 3I/ATLAS имеет не только более гиперболическую орбиту, но и значительно больше двух других известных межзвездных объектов.

По словам Оливье Эно, астронома из Европейской южной обсерватории, диаметр 3I/ATLAS составляет примерно 15 километров. В то время как размер 1I/Оумуамуа – 100 метров, а 2I/Борисов – 1 километр. Предполагается, что третий межзвездный объект может даже иметь диаметр 20 км, но нужны дальнейшие наблюдения, чтобы это подтвердить.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: space.com

Что из себя представляет межзвездный объект 3I/ATLAS?

Общее у 3I/ATLAS и 2I/Борисов то, что оба межзвездных объекта являются кометами. Астрономы обнаружили признаки комы и хвоста кометы, поэтому третий межзвездный объект получил также название комета C/2025 N1 (ATLAS).

В то же время астрономы до сих пор спорят, чем является 1I/Оумуамуа. Одни считают, что это астероиды, другие называют его кометой. Но есть предположение, что это нечто среднее между кометой и астероидом, ведь подобные объекты, хотя и намного меньше размера есть в Солнечной системе.

Астрономы до сих пор спорят, чем является 1I/Оумуамуа. Одни считают, что это астероиды, другие называют его кометой. Но есть предположение, что это нечто среднее между кометой и астероидом, ведь подобные объекты, хотя и намного меньше размера есть в Солнечной системе Фото: ESO

Может ли межзвездный объект 3I/ATLAS врезаться в Землю?

Сейчас 3I/ATLAS находится на расстоянии примерно 520 млн км от Земли и примерно 670 млн км от Солнца. Межзвездная комета в декабре 2025 года должна пролететь мимо Земли на расстоянии примерно 167 млн км, а значит она не представляет угрозы для нашей планеты. Сейчас комета летит скоростью примерно 200 000 км/ч, но уже в октябре, когда она приблизится к Солнцу на расстояние 210 млн км, ее скорость вырастет до 245 000 км/ч. Астрономы считают, что в следующем году межзвездный объект 3I/ATLAS покинет Солнечную систему.

Комета 2I/Борисов Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Почему 3I/ATLAS очень интересует астрономов?

Межзвездные объекты имеют существенную связь со своими звездными системами и несут химические сигнатуры, которые могут дать представление о том, как формируются планетные системы, или даже предоставить доказательства жизни в другом месте нашей галактики.

Но отправить космический аппарат для изучения 3I/ATLAS не получится, ведь последний движется слишком быстро.

Как уже писал Фокус, физики впервые измерили невообразимую версию времени, которая не должна существовать. Новый эксперимент показал, что явление, которое ранее считалось математической странностью, можно измерить физически. Открытие может улучшить наши технологии.

Также Фокус писал о том, что раскрыть секрет темной материи могут помочь темные карлики — необычные объекты, которые содержат это загадочное вещество, как считают астрофизики.