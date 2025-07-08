У Сатурн врізався невідомий об'єкт: астроном-любитель побачив спалах на планеті

Астроном-любитель, який спостерігав за Сатурном, побачив як щось врізалося в газовий гігант. Йому вдалося, можливо, вперше в історії зняти це на камеру.

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Ученим відомо, що близько 7 астероїдів і комет врізається в Сатурн щорічно, але поки що жодного такого зіткнення не вдалося зафіксувати на камеру. Цього ж разу співробітник NASA і астроном-любитель Маріо Рана стверджує, що йому вдалося зробити знімок того, як у Сатурн врізався космічний об'єкт, пише New Scientist.

Рана бере участь у проєкті під назвою DeTeCt, який використовує комп'ютерні алгоритми для аналізу знімків Юпітера і Сатурна, щоб нарешті зафіксувати безпосередній удар по планеті.

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Необхідно, щоб такий спалах був підтверджений різними наборами даних, які мають бути отримані за допомогою різних телескопів. Тільки тоді удар астероїда можна буде підтвердити офіційно.

За словами іншого учасника DeTeCt Рікардо Уесо з Університету Країни Басків, наразі триває робота, щоб підтвердити зафіксований удар у незалежному наборі даних.

"Ми намагаємося з'ясувати, чи був це спалах ударом невеликого астероїда, чи простим пікселем у камері", — каже Весо.

Астрономи хочуть отримати кадри Сатурна, зняті 5 липня між 9:00 і 9:15 за всесвітнім координованим часом.

"Якщо всього одна людина побачила цей спалах, то існує висока ймовірність того, що він не справжній. Це буде звичайною цяткою на знімку. Але якщо хтось ще побачив той самий спалах, тоді ми зможемо підтвердити удар", — додав астроном.

За словами Марка Норріса з Університету Центрального Ланкашира, якість сучасних телескопів, які доступні астрономам-аматорам, обіцяє ще більші відкриття в найближчі роки.

Але навіть якщо цей удар по Сатурну буде підтверджено, доведеться виконати велику роботу, щоб з'ясувати, що саме врізалося в планету. Ідеальним сценарієм було б виявити об'єкт заздалегідь і мати можливість провести спостереження, щоб знати його швидкість і масу, і, отже, оцінити наслідки його зіткнення з відомими змінними.

Щось подібне сталося, коли комета Шумейкера-Леві 9 врізалася в Юпітер 1994 року, і це був перший раз, коли вчені отримали попереднє повідомлення про зіткнення комети з планетою.

Нагадаємо, Сатурн на деякий час зник і в цьому був винен Місяць. Супутник Землі і друга за розміром планета Сонячної системи, можна сказати, зіграли в космічні хованки.