Сатурн на деякий час зник і в цьому винен Місяць: у чому причина (фото)

Супутник Землі і друга за розміром планета Сонячної системи, можна сказати, зіграли в космічні хованки.

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Сатурн, планета, відома своїми кільцями, яка є другим за розміром світом у Сонячній системі, ненадовго зник 4 січня внаслідок особливого космічного явища. Місяць ненадовго закрив собою величезну планету і цю подію зафільмував за допомогою проєкту Virtual Telescope італійський астроном Джанлука Масі, пише Space.

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Коли небесне тіло, наприклад, Місяць, закриває собою планети Сонячної системи або зірки, то це астрономічне явище називається покриттям. Найчастіше астрономи спостерігають покриття інших об'єктів Місяцем. У цьому випадку Місяць має на небі набагато більший розмір, ніж більш далекий об'єкт, у цьому випадку планета Сатурн.

Джанлука Масі зробив фотографію покриття Місяцем Сатурна з декількох знімків, і ця подія показана від початку і до кінця. На фотографії видно, як Місяць переміщується і на який час Сатурн зникає за його не освітленою Сонцем частиною, а потім з'являється з-за освітленого боку супутника Землі.

Коли Місяць закрив собою Сатурн, то зоряна величина планети становила +0,9, і таким чином газовий гігант можна було побачити навіть неозброєним оком. Що стосується Місяця, то під час покриття він був освітлений світлом Сонця приблизно на 30%.

Коли Місяць закрив собою Сатурн, то зоряна величина планети становила +0,9, і таким чином газовий гігант можна було побачити навіть неозброєним оком. Що стосується Місяця, то під час покриття він був освітлений світлом Сонця приблизно на 30%. Фото: мини-луна

На знімку можна побачити також деякі з вражаючих великих кратерів Місяця і якщо добре придивитися, то можна навіть помітити кільця Сатурна.

Місяць виглядає таким величезним на фотографії тому, що він перебуває набагато ближче до Землі (на відстані в середньому 385 000 км, адже він то наближається, то віддаляється), ніж шоста планета від Сонця. Водночас Сатурн виглядає як маленька пляма, адже планета перебуває в середньому на відстані 1,4 млрд км від нас (газовий гігант має витягнуту орбіту і також то наближається, то віддаляється від нас).

Наступне покриття Місяцем Сатурна можна буде побачити 1 лютого, а після цього подібна астрономічна подія станеться тільки 2031 року.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл зробив знімок смерті незвичайної зірки, яка вибухнула рідкісною надновою. Особлива зірка вибухнула на відстані 650 млн світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найдавніший блазар, який знаходиться на відстані майже 13 млрд світлових років від нас. Це дуже активна надмасивна чорна діра, яка випускає потужне випромінювання в бік нашої планети.