Смерть незвичайної зірки: телескоп Габбл зробив знімок вибуху рідкісної наднової (фото)

Особлива зірка вибухнула на відстані 650 млн світлових років від нас.

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Космічний телескоп Габбл зробив знімок рідкісного вибуху наднової, коли руйнується білий карлик. Ця зірка вибухнула на в далекій галактиці LEDA 22057 на відстані 650 млн світлових років від Землі, пише Space.

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На новій фотографії космічного телескопа Хаббл видно спіральну галактику LEDA 22057, де було виявлено вибух рідкісної наднової. Закручена маса спіральної галактики зосереджена навколо овальної області ядра з білим світінням, з якого виходять спіральні рукави, що згинаються.

Наднова отримала назву SN 2024PI і її можна побачити у вигляді блідо-блакитної крапки, яка виділяється на тлі міжзоряного газу, трохи нижче і правіше ядра спіральної галактики.

Космічний телескоп Габбл зробив знімок рідкісної наднової приблизно через півтора місяця після того, як астрономи отримали дані про те, що в далекій галактиці вибухнув білий карлик. Тому наднова SN 2024PI на цьому знімку не виглядає такою яскравою, якою вона була в момент вибуху зірки.

Надновими зазвичай вибухають масивні зірки, коли вмирають, що призводить до їхнього повного руйнування. Але існують рідкісні наднові типу 1а і саме такою є SN 2024PI. Для того, щоб стався вибух наднової типу 1а потрібна зірка білий карлик. Це маленькі, розміром із Землю, дуже щільні зірки, маса яких може сягати маси Сонця і більше, виникають після смерті звичайних зірок, схожих на Сонце, які мають таку саму або трохи більшу масу.

верхнова отримала назву SN 2024PI і її можна побачити у вигляді блідо-блакитної крапки, що виділяється на тлі міжзоряного газу, трохи нижче і правіше ядра спіральної галактики LEDA 22057 Фото: NASA

Хоча, якщо точніше, для того, щоб стався вибух наднової типу 1a, білий карлик має бути частиною подвійної зоряної системи, в якій дві зірки обертаються навколо спільного центру мас. Найчастіше компаньйоном білого карлика є зірка величезна зірка червоний гігант. Білий карлик забирає частину речовини свого компаньйона, і коли він набирає надто велику масу, відбувається термоядерний вибух, який руйнує маленьку і дуже щільну зірку.

Нагадуємо, що космічний телескоп Габбл було запущено на орбіту 1990 року, і він є спільним проєктом NASA та Європейського космічного агентства.

Якщо телескоп Габбл продовжує свої спостереження за космосом, то телескоп Gaia, який розташований на відстані 1,5 млн км від Землі, 15 січня закінчив збір інформації про нашу галактику, що він робив з 2013 року, і припинив свою роботу, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили надмасивну чорну діру на відстані 12,9 млрд світлових років від нас, яка стріляє променем енергії в Землю. Новий блазар є найдавнішим з усіх відомих астрономам, і його маса в 700 млн разів більша, ніж у Сонця.