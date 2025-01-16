Смерть необычной звезды: телескоп Хаббл сделал снимок взрыва редкой сверхновой (фото)

Особенная звезда взорвалась на расстоянии 650 млн световых лет от нас.

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Космический телескоп Хаббл сделал снимок редкого взрыва сверхновой, когда разрушается белый карлик. Эта звезда взорвалась на в далекой галактике LEDA 22057 на расстоянии 650 млн световых лет от Земли, пишет Space.

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На новой фотографии космического телескопа Хаббл видна спиральная галактика LEDA 22057, где был обнаружен взрыв редкой сверхновой. Закрученная масса спиральной галактики сосредоточена вокруг овальной области ядра с белым свечением, из которого выходят изгибающиеся спиральные рукава.

Сверхновая получила название SN 2024PI и ее можно увидеть в виде бледно-голубой точки, которая выделяется на фоне межзвездного газа, немного ниже и правее ядра спиральной галактики.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок редкой сверхновой примерно через полтора месяца после того, как астрономы получили данные о том, что в далекой галактике взорвался белый карлик. Поэтому сверхновая SN 2024PI на этом снимке не выглядит такой яркой, какой она была в момент взрыва звезды.

Сверхновыми обычно взрываются массивные звезды, когда умирают, что приводит к их полному разрушению. Но существуют редкие сверхновые типа 1а и именно такой является SN 2024PI. Для того, чтобы произошел взрыв сверхновой типа 1а нужна звезда белый карлик. Это маленькие, размером с Землю, очень плотные звезды, масса которых может достигать массы Солнца и больше, возникают после смерти обычных звезд, похожих на Солнце и имеющих такую же или немного большую массу.

верхновая получила название SN 2024PI и ее можно увидеть в виде бледно-голубой точки, которая выделяется на фоне межзвездного газа, немного ниже и правее ядра спиральной галактики LEDA 22057 Фото: NASA

Хотя, если точнее, для того, чтобы произошел взрыв сверхновой типа 1a белый карлик должен быть частью двойной звездной системы, в которой две звезды вращается вокруг общего центра масс. Зачастую компаньоном белого карлика является звезда огромная звезда красный гигант. Белый карлик забирает часть вещества своего компаньона и когда он набирает слишком большую массу происходит термоядерный взрыв, который разрушает маленькую и очень плотную звезду.

Напоминаем, что космический телескоп Хаббл был запущен на орбиту в 1990 году и является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства.

Если телескоп Хаббл продолжает свои наблюдения за космосом, то телескоп Gaia, который находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли, 15 января закончил сбор информации о нашей галактике, что он делал с 2013 года, и прекратил свою работу, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру на расстоянии 12,9 млрд световых лет от нас, которая стреляет лучом энергии в Землю. Новый блазар является самым древним из всех известных астрономам, и его масса в 700 млн раз больше, чем у Солнца.