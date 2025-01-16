Обнаружена огромная черная дыра в ранней Вселенной: она стреляет лучом энергии прямо в нас

Новый блазар является самым древним из всех известных астрономам, и его масса в 700 млн раз больше, чем у Солнца.

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Астрономы обнаружили новую сверхмассивную черную дыру, которая стреляет гигантским лучом энергии прямо в Землю. Масса этой черной дыры, которая является блазаром, в 700 млн раз больше, чем у Солнца, и она находится на расстоянии 12,9 млрд световых лет от нас. Этот самый старый известный блазар стреляет лучом энергии прямо в нас. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Некоторые сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик, называются квазарами. Эти черные дыры имеют такую огромную массу и гравитацию, что нагревают материю в окружающем их аккреционном диске до сотен тысяч градусов Цельсия. Таким образом квазары впускают огромное количество электромагнитного излучения. Магнитные поля квазаров преобразуют это высокоэнергетическое излучение в две струи, которые вылетают в космос перпендикулярно аккреционному диску черной дыры с двух сторон. Эти струи могут выходить далеко за пределы галактик, где находится квазар. Некоторые квазары направляют одну из своих струй прямо на Землю и такие сверхмассивные черные дыры называются блазарами. Они, как и квазары, считаются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Астрономы обнаружили на расстоянии 12,9 млрд световых лет от нас в ранней Вселенной новый блазар, получивший название J0410−0139. Это самый древний блазар среди всех известных астрономам, который существовал через 900 млн лет после Большого взрыва. С помощью этого блазара астрономы могут узнать больше о том, как сформировались первые сверхмассивные черные дыры и как они эволюционировали за миллиарды лет.

Блазары, как и квазары, считаются одними из самых ярких объектов во Вселенной Фото: Live Science

На сегодняшний день астрономы обнаружили меньше 3000 блазаров и все они находятся ближе к нам, чем J0410−0139. До этого открытия самым далеки ми самым старым блазаром являлся PSO J0309+27. Его обнаружили 5 лет назад, и он расположен на расстоянии 12,8 млрд световых лет от Земли.

Ученые считают, что на таком далеком расстоянии от Земли скорее всего существуют еще много сверхмассивных черных дыр, которые либо не выпускают струи, либо не направляют эти струи в сторону Земли. Поэтому ученые намерены продолжить поиски этих объектов в настолько ранний период истории Вселенной. Особенно астрономы хотят обнаружить новые блазары, которые существовали менее, чем через 1 млрд лет после Большого взрыва.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Gaia, который 12 лет составлял карту Млечного Пути, закончил работу, но это не конец. Хотя телескоп Европейского космического агентства прекратил научные операции, ученые еще долго будут обрабатывать полученные данные и делать новые открытия.

Также Фокус писал о том, что на расстоянии 11,4 млрд световых лет от нас астрономы обнаружили взрыв сверхновой одной из самых первых звезд во Вселенной. Именно такие взрывы засеяли космос более тяжелыми, чем водород и гелий, элементами, которые стали основой будущих звезд, в том числе и Солнца.