Виявлено величезну чорну діру в ранньому Всесвіті: вона стріляє променем енергії прямо в нас

Новий блазар є найдавнішим з усіх відомих астрономам, і його маса в 700 млн разів більша, ніж у Сонця.

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Астрономи виявили нову надмасивну чорну діру, яка стріляє гігантським променем енергії прямо в Землю. Маса цієї чорної діри, яка є блазаром, у 700 млн разів більша, ніж у Сонця, і вона знаходиться на відстані 12,9 млрд світлових років від нас. Цей найстаріший відомий блазар стріляє променем енергії прямо в нас. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Деякі надмасивні чорні діри, які знаходяться в центрах галактик, називаються квазарами. Ці чорні діри мають таку величезну масу і гравітацію, що нагрівають матерію в оточуючому їхньому аккреційному диску до сотень тисяч градусів Цельсія. Таким чином квазари впускають величезну кількість електромагнітного випромінювання. Магнітні поля квазарів перетворюють це високоенергетичне випромінювання на два струмені, які вилітають у космос перпендикулярно до акреційного диску чорної діри з двох боків. Ці струмені можуть виходити далеко за межі галактик, де знаходиться квазар. Деякі квазари спрямовують один зі своїх струменів прямо на Землю і такі надмасивні чорні діри називаються блазарами. Вони, як і квазари, вважаються одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті.

Астрономи виявили на відстані 12,9 млрд світлових років від нас у ранньому Всесвіті новий блазар, який отримав назву J0410-0139. Це найдавніший блазар серед усіх відомих астрономам, який існував через 900 млн років після Великого вибуху. За допомогою цього блазара астрономи можуть дізнатися більше про те, як сформувалися перші надмасивні чорні діри і як вони еволюціонували за мільярди років.

Блазари, як і квазари, вважаються одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті Фото: Live Science

На сьогоднішній день астрономи виявили менше 3000 блазарів і всі вони знаходяться ближче до нас, ніж J0410-0139. До цього відкриття найдальшим і найстарішим блазаром був PSO J0309+27. Його виявили 5 років тому, і він розташований на відстані 12,8 млрд світлових років від Землі.

Учені вважають, що на такій далекій відстані від Землі, найімовірніше, існують ще багато надмасивних чорних дір, які або не випускають струмені, або не спрямовують ці струмені в бік Землі. Тому вчені мають намір продовжити пошуки цих об'єктів у настільки ранній період історії Всесвіту. Особливо астрономи хочуть виявити нові блазари, які існували менш, ніж через 1 млрд років після Великого вибуху.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Gaia, який 12 років складав карту Чумацького Шляху, закінчив роботу, але це не кінець. Хоча телескоп Європейського космічного агентства припинив наукові операції, вчені ще довго оброблятимуть отримані дані і робитимуть нові відкриття.

Також Фокус писав про те, що на відстані 11,4 млрд світлових років від нас астрономи виявили вибух наднової однієї з найперших зірок у Всесвіті. Саме такі вибухи засіяли космос важчими, ніж водень і гелій, елементами, які стали основою майбутніх зірок, зокрема й Сонця.