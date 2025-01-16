Сатурн на некоторое время исчез и в этом виновата Луна: в чем причина (фото)

Спутник Земли и вторая по размеру планета Солнечной системы, можно сказать, сыграли в космические прятки.

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Сатурн, планета, известная своими кольцами, которая является вторым по размеру миром в Солнечной системе, ненадолго исчез 4 января в результате особенного космического явления. Луна ненадолго закрыла собой огромную планету и это событие запечатлел с помощью проекта Virtual Telescope итальянский астроном Джанлука Маси, пишет Space.

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Когда небесное тело, например, Луна, закрывает собой планеты Солнечной системы или звезды, то это астрономическое явление называется покрытием. Чаще всего астрономы наблюдают покрытие других объектов Луной. В данном случае Луна имеет на небе намного больший размер, чем более далекий объект, в данном случае планета Сатурн.

Джанлука Маси сделал фотографию покрытия Луной Сатурна из нескольких снимков, и это событие показано от начала и до конца. На фотографии видно, как луна перемещается и на которое время Сатурн исчезает за ее не освещенной Солнцем частью, а затем появляется из-за освещенной стороны спутника Земли.

Когда Луна закрыла собой Сатурн, то звездная величина планеты составляла +0,9, и таким образом газовый гигант можно было увидеть даже невооруженным глазом. Что касается Луны, то во время покрытия она была освещена светом Солнца примерно на 30%.

Когда Луна закрыла собой Сатурн, то звездная величина планеты составляла +0,9, и таким образом газовый гигант можно было увидеть даже невооруженным глазом. Что касается Луны, то во время покрытия она была освещена светом Солнца примерно на 30% Фото: Virtual Telescope

На снимке можно увидеть также некоторые из впечатляющих больших кратеров Луны и если хорошо присмотреться, то можно даже заметить кольца Сатурна.

Луна выглядит такой огромной на фотографии потому, что она находится намного ближе к Земле (на расстоянии в среднем 385 000 км, ведь она то приближается, то отдаляется), чем шестая планета от Солнца. В то же время Сатурн выглядит как маленькое пятно, ведь планета находится в среднем на расстоянии 1,4 млрд км от нас (газовый гигант имеет вытянутую орбиту и также то приближается, то отдаляется от нас).

Следующее покрытие Луной Сатурна можно будет увидеть 1 февраля, а после этого подобного астрономическое событие произойдет только в 2031 году.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сделал снимок смерти необычной звезды, которая взорвалась редкой сверхновой. Особенная звезда взорвалась на расстоянии 650 млн световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самый древний блазар, который находится на расстоянии почти 13 млрд световых лет от нас. Это очень активная сверхмассивная черная дыра, которая выпускает мощное излучение в сторону нашей планеты.