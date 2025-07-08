В Сатурн врезался неизвестный объект: астроном-любитель увидел вспышку на планете

Астроном-любитель, который наблюдал за Сатурном, увидел как что-то врезалось в газовый гигант. Ему удалось, возможно, впервые в истории заснять это на камеру.

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Ученым известно, что около 7 астероидов и комет врезается в Сатурн ежегодно, но пока ни одного такого столкновения не удалось зафиксировать на камеру. В этот же раз сотрудник NASA и астроном-любитель Марио Рана утверждает, что ему удалось сделать снимок того, как в Сатурн врезался космический объект, пишет New Scientist.

Рана участвует в проект под названием DeTeCt, которые использует компьютерные алгоритмы для анализа снимков Юпитера и Сатурна, чтобы наконец-то зафиксировать непосредственный удар по планете.

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Необходимо, чтобы такая вспышка была подтверждена разными наборами данных, которые должны быть получены при помощи разных телескопов. Только тогда удар астероида можно будет подтвердить официально.

По словам другого участника DeTeCt Рикардо Уэсо из Университета Страны Басков, сейчас ведется работа, чтобы подтвердить зафиксированный удар в независимом наборе данных.

“Мы пытаемся выяснить, была ли это вспышка ударом небольшого астероида или простым пикселем в камере”, - говорит Уэсо.

Астрономы хотят получить кадры Сатурна, снятые 5 июля между 9:00 и 9:15 по всемирному координированному времени.

“Если всего один человек увидел эту вспышку, то существует высокая вероятность того, что она не настоящая. Это будет обычным пятнышком на снимке. Но если кто-то еще увидел ту же вспышку, тогда мы сможем подтвердить удар”, - добавил астроном.

По словам Марка Норриса из Университета Центрального Ланкашира, качество современных телескопов, которые доступны астрономам-любителям, сулит еще большими открытиями в ближайшие годы.

Но даже если этот удар по Сатурну будет подтвержден, придется проделать большую работу, чтобы выяснить, что именно врезалось в планету. Идеальным сценарием было бы обнаружить объект заранее и иметь возможность провести наблюдения, чтобы знать его скорость и массу, и, следовательно, оценить последствия его столкновения с известными переменными.

Нечто подобное произошло, когда комета Шумейкера-Леви 9 врезалась в Юпитер в 1994 году, и это был первый раз, когда ученые получили предварительное уведомление о столкновении кометы с планетой.

Напомним, Сатурн на некоторое время исчез и в этом была виновата Луна. Спутник Земли и вторая по размеру планета Солнечной системы, можно сказать, сыграли в космические прятки.