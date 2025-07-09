Старше Солнечной системы: новая межзвездная комета прибыла из неожиданного места (фото)

Всего через неделю после обнаружения новой межзвездной кометы 3I/ATLAS, астрономы выяснили, где она появилась. Оказалось, что она прибыла из той части Млечного Пути, откуда еще не прилетали подобные объекты.

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Комета 3I/ATLAS, также известная как C/2025 N1 (ATLAS), была обнаружена всего неделю назад, и она является третьим межзвездным объектом, который был обнаружен астрономами в Солнечной системе. Первые наблюдения уже показали, что эта комета отличается от двух других межзвездных объектов, обнаруженных ранее. Теперь же авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, выяснили, что новая межзвездная комета 3I/ATLAS прилетела в Солнечную систему из совершенно другой части нашей галактики, пишет IFLScience.

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Астрономы создали моделирование, которое предполагает, что в нашей галактике Млечный Путь скитаются по космосу миллиарды межзвездных объектов, которые были выброшены из своих родных звездных систем. Но ученым удалось пока обнаружить только три из них, которые попали в нашу Солнечную систему. Среди них и новая комета 3I/ATLAS, которую обнаружили в начале июля.

В отличие от двух других межзвездных объектов, 1I/Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году и кометы 2I/Борисов, обнаруженной в 2019 году, комета 3I/ATLAS движется намного быстрее. Расчеты учены показали, что летит через Солнечную систему со скоростью примерно 57 км/с. Для сравнения скорость 1I/Оумуамуа составляла 26 км/с, а 2I/Борисов – 32 км/с.

Наблюдение с помощью наземного телескопа VLT показало, что комета 3I/ATLAS отличается от комет в Солнечной системе и больше напоминает объекты, известные как кентавры. Это ледяные астроиды, которые вращаются вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном и некоторые из них проявляют кометную активность, то есть имеют кому (газовую оболочку вокруг ядра кометы) и хвост. Также выяснилось, что новая комета имеет намного больший размер, чем два других межзвездных объекта – примерно 10 км. Для сравнения размер 1I/Оумуамуа составляет 100 метров, а кометы 2I/Борисов – 1 километр. Еще астрономы выяснили, что межзвездная комета имеет красный цвет.

Телескоп VLT запечатлел комету 3I/ATLAS как ряд точек, которые двигались вправо в течение 13 минут Фото: ESO

Траектория движения кометы 3I/ATLAS дала возможность определить место ее происхождения. Моделирование ученых показывает, что межзвездный объект прибыл из звездной системы, расположенной в толстом диске Млечного Пути.

Млечный Путь – это спиральная галактика, спиральные рукава которой находятся в тонком диске, где находится Солнце и Солнечная система. У спиральных галактик также есть толстый диск, который находится выше и ниже плоскости галактики, где расположены более старые звезды.

Астрономы считают, что комета 3I/ATLAS возникла в старой звездной системе, а потому существует дольше, чем Солнечная система, которой примерно 4,6 млрд лет. Расчеты астрономов показали, что возраст нового межзвездного объекта составляет примерно 7 млрд лет. Такой возраст объясняет почему комета имеет красный цвет. Такие объекты подвергаются воздействию космических лучей и становятся красными.

Также астрономы считают, что комета 3I/ATLAS содержит много воды, ведь объекты, в создании которых принимали участие старые звезды, должны иметь много воды. Когда комета осенью этого года приблизится к Солнцу, можно будет больше узнать о ее химическом составе.

По словам ученых, межзвездный объект прибыл из той части нашей галактики, откуда еще не прилетали подобные объекты.

Как уже писал Фокус, астроном-любитель, который наблюдал за Сатурном, увидел как что-то врезалось в газовый гигант. Ему удалось, возможно, впервые в истории заснять это на камеру.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что вода в космосе на самом деле не такая, как мы думали раньше.