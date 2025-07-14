Навколо Землі обертається не один Місяць, а щонайменше шість: що виявили вчені (фото)

Дослідження показує, що щонайменше 6 фрагментів Місяця в будь-який момент часу обертаються навколо нашої планети як тимчасові природні супутники. Але через їхній невеликий розмір і високу швидкість їх складно виявити.

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Після зіткнення астероїдів і метеоритів із Місяцем з його поверхні в космос відлітають уламки. Більшість із них мають діаметр менше 2 метрів, але рухаються дуже швидко. Здебільшого ці уламки починають кружляти навколо Сонця, але інколи їх притягує гравітація Землі і вони починають обертатися навколо нашої планети. Але це відбувається недовго і ці так звані міні-Місяці повертаються назад на колишню орбіту. Астрономи вважають, що в будь-який момент часу навколо нашої планети обертається щонайменше 6 таких супутників. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Space.

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Тимчасові супутники Землі здійснюють щонайменше один оберт навколо нашої планети, певний час пов'язані гравітацією із Землею і перебувають на відстані ближчій, ніж чотирикратна відстань від Землі до Місяця. Таке визначення міні-Місяцям дають вчені.

Багато років астрономи вважали, що більшість тимчасових супутників прилітають з головного поясу астероїдів, розташованого між орбітами Марса і Юпітера. Але відкриття тимчасових супутників, які є фрагментами Місяця, поставило це припущення під сумнів.

Багато років астрономи вважали, що більшість тимчасових супутників прилітають з головного поясу астероїдів, розташованого між орбітами Марса і Юпітера. Але відкриття тимчасових супутників, які є фрагментами Місяця, поставило це припущення під сумнів Фото: NASA

Наприклад, у 2016 році астрономи виявили навколоземний об'єкт розміром від 40 до 100 метрів завширшки, названий (469219) Камоальова, який одночасно обертається навколо Сонця і навколо Землі. Пізніше астрономи визначили, що цей об'єкт є фрагментом Місяця, який відколовся від нього від 1 до 10 млн років тому внаслідок удару.

Раніше цього року астрономи з'ясували, що тимчасовий супутник Землі 2024 PT5, який кілька місяців обертався навколо нашої планети, також є фрагментом Місяця, як уже писав Фокус.

Автори нового дослідження кажуть, що Місяць може створювати власні крихітні міні-Місяці. Моделювання показало, що багато хто з викинутих каменів з Місяця можуть бути тимчасовими супутниками, а деякі з них можуть кружляти навколо Землі як міні-Місяці тривалий час.

Автори нового дослідження кажуть, що Місяць може створювати власні крихітні міні-Місяці Фото: space.com

Розрахунки астрономів показують, що в будь-який момент часу навколо Землі обертається щонайменше 6 супутників, народжених Місяцем. У середньому такі міні-Місяці обертаються навколо Землі протягом 9 місяців, а потім переміщаються на орбіту навколо Сонця. Але через крихітні розміри і високу швидкість руху такі об'єкти виявити складно. Більшість із міні-Місяців мають ширину менше 2 метрів.

І всі астрономи вважають, що нові технології дадуть змогу знайти ці тимчасові супутники Землі, яких насправді може обертатися навколо нашої планети навіть більше в будь-який момент часу.

Вчені кажуть, що ці супутники і мають важливе значення для розуміння еволюції Сонячної системи. Також вони важливі з комерційного погляду. На цих фрагментах Місяця можна видобувати цінні мінерали та хімічні елементи, адже летіти до них не так довго, як до навколоземних астероїдів.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найстарішу комету в Сонячній системі, яка прибула з іншого світу. Астрономи вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є найстарішою кометою з усіх, які коли-небудь бачили вчені. При цьому він прибув не з тієї частини нашої галактики, звідки прилетіли два попередні міжзоряні гості.