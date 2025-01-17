Тимчасовий супутник Землі має несподіване походження: звідки він прилетів

Учені з'ясували, звідки прибув астероїд 2024 PT5, який протягом кількох місяців був тимчасовим супутником нашої планети.

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Час від часу у нашої планети з'являються додаткові природні супутники, які називають міні-Мунами. Це астероїди, які підлетіли близько до Землі і були захоплені її гравітацією. Таким чином ці космічні камені залишаються обертатися навколо Землі протягом декількох тижнів, місяців і навіть років. З вересня по листопад 2024 року у Землі був додатковий супутник у вигляді 10-метрового астероїда 2024 PT5. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що цей космічний камінь колись був частиною Місяця, пише ScienceAlert.

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Учені давно вивчають навколоземні астероїди, щоб зрозуміти їхнє походження. Це можна зробити за допомогою визначення зв'язку між їхніми поточними орбітами, властивостями і потенційними джерелами походження. Одним із таких джерел є головний пояс астероїдів, який розташований між орбітами Марса і Юпітера, але це не єдине місце, звідки до нас прилітають космічні камені. Дані про фізичні характеристики, склад і відбивну здатність астероїда можуть розповісти про те, звідки він нас насправді прибув.

Учені за допомогою наземних телескопів провели спостереження за астероїдом 2024 PT5 і на основі спектра світла, який він відбиває, змогли зробити висновок про його властивості. Спостереження показали, що це кам'янистий астероїд, багатий силікатними породами.

Вчені дійшли висновку, що тимчасовий супутник Землі був викинутий з Місяця внаслідок удару по його поверхні іншого астероїда Фото: NASA

При цьому, як виявилося, його склад більше відповідає складу місячних порід і не відповідає жодному відомому типу астероїдів. Вчені дійшли висновку, що 2024 PT5 багатий на піроксен, що вказує на те, що джерело його походження є магматичним середовищем. Інші астероїди зазвичай багаті на олівін. Ґрунтуючись на цих даних і траєкторії руху, вчені дійшли висновку, що цей астероїд було викинуто з Місяця внаслідок удару по його поверхні іншого астероїда.

З огляду на те, що це вже другий випадок, коли було виявлено навколоземний астероїд, викинутий з Місяця, то вчені вважають, що може існувати ціла популяція таких космічних каменів, яку ще належить виявити.

Поки що вчені вважають, що 16 навколоземних астероїдів могли в минулому бути частиною Місяця, але, найімовірніше, їх набагато більше.

Як уже писав Фокус, мегаракета Ілона Маска Starship вибухнула під час випробувального польоту. Сьомий за рахунком випробувальний політ найпотужнішої ракети у світі, створеної компанією SpaceX Ілона Маска, пройшов не зовсім успішно, хоча не все так погано.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показує, що вода у Всесвіті у великій кількості з'явилася вже за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху і цьому сприяли найперші зірки.