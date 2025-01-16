Всесвіт затопило водою на самому початку з несподіваного джерела: що виявили вчені

Дослідники дійшли висновку, що за появу більшої частини води у Всесвіті відповідають об'єкти, які ми ніколи не бачили безпосередньо.

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Вода є джерелом життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Усі живі істоти на Землі містять у собі воду. Фундаментальний зв'язок між водою і життям частково обумовлений надзвичайними властивостями води, але частково тим, що вода є однією з найпоширеніших молекул у Всесвіті. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що Всесвіт від початку був затоплений водою внаслідок потужних космічних вибухів, пише Phys.

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Молекула води має просту і міцну структуру: вона складається з атома кисню і двох атомів водню. Водень є найпоширенішим хімічним елементом у Всесвіті і з'явився незабаром після Великого вибуху. Водночас кисень, як і вуглець, а також азот, був створений унаслідок термоядерного синтезу в ядрах масивних зірок.

Зазвичай вважалося, що кисень і вода з часом ставали все більш поширеними у Всесвіті, адже кожне покоління зірок, коли вибухало надновою, викидало кисень у космос. Таким чином, хоча вода була рідкісною молекулою в ранньому Всесвіті, зараз вона відносно поширена. Але нове дослідження припускає, що це не так.

Астрономи поділяють поклоніння зірок на три типи залежно від їхнього віку та кількості металів. Металами астрономи називають усі хімічні елементи окрім водню та гелію і, можливо, за це їх не люблять хіміки.

Наймолодші та найбагатші на метали зірки, такі як Сонце, належать до Населення I. Старіші зірки з меншим вмістом металів належать до Населення II. А найстаріші, а отже, і найперші зірки у Всесвіті належать до Населення III.

Вчені ніколи не бачили безпосередньо зірки Населення III, але вважається, що вони мали величезний розмір і масу, а також складалися повністю з водню і гелію. Автори дослідження вважають, що саме найперші зірки заповнили Всесвіт водою.

Астрономи створили моделювання найперших зірок, яке показало, що вони вибухали дуже потужними надновими, унаслідок чого космос збагатився киснем у найбільш ранньому Всесвіті. Це призвело до утворення перших молекул води.

Молекулярні хмари, які утворилися із залишків перших зірок, містили в 10-30 разів більше води, ніж дифузні молекулярні хмари, які зараз існують у Чумацькому Шляху.

Учені вважають, що вже через 100-200 млн років після Великого вибуху в молекулярних хмарах було достатньо води та інших хімічних елементів, необхідних для створення життя.

Чи справді життя з'явилося так рано в історії Всесвіту? Це питання поки що залишається без відповіді. Учені вважають, що в самому ранньому Всесвіті було багато води, але ці молекули могли бути зруйновані випромінюванням зірок та іншими астрофізичними процесами. Тому тільки з появою зірок Населення II і III, точніше після їхньої смерті, Всесвіт отримав ту кількість води, яку ми бачимо зараз. Але цілком можливо, що більша частина води у Всесвіті походить від найперших зірок.

Як уже писав Фокус, Сонце мільярди років тому було набагато холоднішим, а тому наша планета мала перетворитися на снігову кулю і на ній не мало б виникнути життя. Але цього не сталося і у вчених є кілька пояснень.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили незвичайну зоряну систему, де замість самотнього газового гіганта класу гарячий Юпітер, є ще дві планети. Але сучасні теорії говорять, що цього не може бути.