Временный спутник Земли имеет неожиданное происхождение: откуда он прилетел

Ученые выяснили, откуда прибыл астероид 2024 PT5, который в течение пары месяцев был временным спутником нашей планеты.

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Время от времени у нашей планеты появляются дополнительные естественные спутники, которые называют мини-Лунами. Это астероиды, которые подлетели близко к Земле и были захвачены ее гравитацией. Таким образом эти космические камни остаются вращаться вокруг Земли в течение нескольких недель, месяцев и даже лет. С сентября по ноябрь 2024 года у Земли был дополнительный спутник в виде 10-метрового астероида 2024 PT5. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что этот космический камень когда-то был частью Луны, пишет ScienceAlert.

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Ученые давно изучают околоземные астероиды, чтобы понять их происхождение. Это можно сделать с помощью определения связи между их текущими орбитами, свойствами и потенциальными источниками происхождения.Одним из таких источников является главный пояс астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера, но это не единственное место, откуда к нам прилетают космические камни. Данные о физических характеристика, составе и отражательной способности астероида могут рассказать о том, откуда он нас самом деле прибыл.

Ученые с помощью наземных телескопов провели наблюдение за астероидом 2024 PT5 и на основе спектра света, который он отражает, смогли сделать вывод о его свойствах. Наблюдения показали, что это каменистый астероид, богатый силикатными породами.

Ученые пришли к выводу, что временный спутник Земли был выброшен с Луны в результате удара по ее поверхности другого астероида Фото: NASA

При этом, как оказалось его состав более соответствует составу лунных пород и не соответствует ни одному известному типу астероидов. Ученые пришли к выводу, что 2024 PT5 богат пироксеном, что указывает на то, что источник его происхождения является магматической средой. Другие астероиды как правило богаты оливином. Основываясь на этих данных и траектории движения, ученые пришли к выводу, что данный астероид был выброшен с Луны в результате удара по ее поверхности другого астероида.

Учитывая, что это уже второй случай, когда был обнаружен околоземный астероид, выброшенный с Луны, то ученые считают, что может существовать целая популяция таких космических камней, которое еще предстоит обнаружить.

Пока что ученые считают, что 16 околоземных астероидов могли в прошлом быть частью Луны, но скорее всего их намного больше.

Как уже писал Фокус, мегаракета Илона Маска Starship взорвалась во время испытательного полета. Седьмой по счету испытательный полет самой мощной ракеты в мире, созданной компанией SpaceX Илона Маска прошел не совсем успешно, хотя не все так плохо.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показывает, что вода во Вселенной в большом количестве появилась уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва и этому способствовали самые первые звезды.