Зонд NASA сделал самые близкие фотографии Солнца во время рекордного полета (фото)

Во время рекордного полета в декабре 2024 года через корону Солнца, солнечный зонд “Паркер” сделал фотографии нашей звезды с самого близкого расстояния. Теперь ученые из NASA рассказали, что обнаружил космический аппарат.

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Солнечный зонд "Паркер" был запущен в 2018 году, чтобы исследовать магнитное поле Солнца, солнечный ветер и корональные выбросы массы, а также самую внешнюю часть атмосферы Солнца – корону. 24 декабря 2024 года космический аппарат пролетел на расстоянии 6,1 млн км от поверхности Солнца, чего не делал еще ни один зонд. При этом был установлен рекорд скорости полета для космических аппаратов — 692 000 км/ч. С помощью специальных камер солнечный зонд "Паркер" сделал самые близкие фотографии Солнца из всех, которые когда-либо получали астрономы. Новые изображения раскрывают важные особенности солнечного ветра, которые помогут ученым понять происхождение этого загадочного явления, которое оказывает влияние на Землю, пишет ScienceAlert.

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Солнечный зонд "Паркер" имеет 4 основным прибора, одним из которых является WISPR, оснащенный двумя камерами, способными выдерживать огромное тепло и излучение Солнца. Эти камеры делают снимки солнечной короны солнечного ветра и других явлений на нашей звезде. Благодаря новым изображениям ученые увидели солнечную корону и солнечный ветер такими, какими их никогда раньше не видели.

Солнечный ветер — это постоянный поток заряженных частиц, в основном протонов и электронов, который вылетает из короны Солнца. Этот поток несется через Солнечную систему со скоростью более миллиона километров в час. При столкновении с магнитным полем Земли солнечный ветер может нарушать работу энергосистем на Земле, а также спутников на орбите. С Солнца также вылетают корональные выбросы массы, или потоки плазмы, которые также негативно влияют на технологии на Земли и на орбите. Понимание солнечного ветра и корональных выбросов массы важно для защиты астронавтов и космических аппаратов, а также для минимизации сбоев в работе земной инфраструктуры.

Корона Солнца и солнечный ветер Фото: NASA

Самые близкие изображения Солнца позволили астрономам увидеть поведение солнечного ветра вскоре после выхода из короны, а также столкновения корональных выбросов массы.

Существует два типа солнечного ветра: быстрый движется со скоростью до 800 километров в секунду, создавая относительно однородный поток вещества. Медленный солнечный ветер более плотный и непредсказуемый и не является непрерывным потоком.

Формирование солнечного ветра и корональных выбросов массы в короне Солнца Фото: NASA

Прошлые данные зонда NASA показали, что рядом с Солнцем в солнечном ветре возникает дополнительная турбулентность в виде зигзагообразных магнитных полей, называемых "переключениями". Считалось, что они возникают из-за магнитных воронок, создаваемых видимыми участками на поверхности Солнца. Во время рекордного полета солнечный зонд "Паркер" подтвердил это предположение. Также выяснилось, что "переключения" частично ответственны за появление быстрого солнечного ветра. Но медленный солнечный ветер все еще остается большей загадкой.

По словам ученых, понимание этого непрерывного потока солнечных частиц, особенно медленного солнечного ветра, представляет собой сложную задачу. Но солнечный зонд "Паркер" приближает астрономов к раскрытию происхождения двух видов солнечного ветра и пониманию того, как они эволюционируют. Медленный солнечный ветер, по-видимому, исходит из экваториальных областей Солнца, но ученые все еще спорят о том, в каких структурах он зарождается и как высвобождается вещество.

Следующий раз очень близко к Солнцу зонд "Паркер" будет находиться в сентябре этого года и этот полет позволит собрать еще больше данных о медленном солнечном ветре и других загадочный явлениях на Солнце.

Как уже писал Фокус, данные солнечного зонда "Паркер" приближают ученых к раскрытию тайны очень горячей солнечной короны. Она не должна иметь температуру более миллиона градусов Цельсия.

Также Фокус писал о том, что вокруг Земли вращается не одна Луна, а как минимум шесть. Исследование показывает, что как минимум 6 фрагментов Луны в любой момент времени вращается вокруг нашей планеты в качестве временных естественных спутников. Но из-за их небольшого размера и высокой скорости их сложно обнаружить.