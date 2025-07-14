Зонд NASA зробив найближчі фотографії Сонця під час рекордного польоту (фото)

Під час рекордного польоту в грудні 2024 року через корону Сонця, сонячний зонд "Паркер" зробив фотографії нашої зірки з найближчої відстані. Тепер учені з NASA розповіли, що виявив космічний апарат.

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Сонячний зонд "Паркер" запустили 2018 року, щоб дослідити магнітне поле Сонця, сонячний вітер і корональні викиди маси, а також саму зовнішню частину атмосфери Сонця — корону. 24 грудня 2024 року космічний апарат пролетів на відстані 6,1 млн км від поверхні Сонця, чого не робив ще жоден зонд. При цьому було встановлено рекорд швидкості польоту для космічних апаратів — 692 000 км/год. За допомогою спеціальних камер сонячний зонд "Паркер" зробив найближчі фотографії Сонця з усіх, які коли-небудь отримували астрономи. Нові зображення розкривають важливі особливості сонячного вітру, які допоможуть вченим зрозуміти походження цього загадкового явища, яке впливає на Землю, пише ScienceAlert.

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Сонячний зонд "Паркер" має 4 основні прилади, одним з яких є WISPR, оснащений двома камерами, здатними витримувати величезне тепло і випромінювання Сонця. Ці камери роблять знімки сонячної корони, сонячного вітру та інших явищ на нашій зірці. Завдяки новим зображенням вчені побачили сонячну корону і сонячний вітер такими, якими їх ніколи раніше не бачили.

Сонячний вітер — це постійний потік заряджених частинок, здебільшого протонів та електронів, який вилітає з корони Сонця. Цей потік мчить через Сонячну систему зі швидкістю понад мільйон кілометрів на годину. При зіткненні з магнітним полем Землі сонячний вітер може порушувати роботу енергосистем на Землі, а також супутників на орбіті. Із Сонця також вилітають корональні викиди маси, або потоки плазми, які також негативно впливають на технології на Землі та на орбіті. Розуміння сонячного вітру і корональних викидів маси важливе для захисту астронавтів і космічних апаратів, а також для мінімізації збоїв у роботі земної інфраструктури.

Корона Сонця і сонячний вітер Фото: solar-system

Найближчі зображення Сонця дали змогу астрономам побачити поведінку сонячного вітру незабаром після виходу з корони, а також зіткнення корональних викидів маси.

Існує два типи сонячного вітру: швидкий рухається зі швидкістю до 800 кілометрів на секунду, створюючи відносно однорідний потік речовини. Повільний сонячний вітер більш щільний і непередбачуваний і не є безперервним потоком.

Формування сонячного вітру та корональних викидів маси в короні Сонця Фото: solar-system

Минулі дані зонда NASA показали, що поруч із Сонцем у сонячному вітрі виникає додаткова турбулентність у вигляді зигзагоподібних магнітних полів, які називаються "перемиканнями". Вважалося, що вони виникають через магнітні вирви, створювані видимими ділянками на поверхні Сонця. Під час рекордного польоту сонячний зонд "Паркер" підтвердив це припущення. Також з'ясувалося, що "перемикання" частково відповідальні за появу швидкого сонячного вітру. Але повільний сонячний вітер все ще залишається більшою загадкою.

За словами вчених, розуміння цього безперервного потоку сонячних частинок, особливо повільного сонячного вітру, є складним завданням. Але сонячний зонд "Паркер" наближає астрономів до розкриття походження двох видів сонячного вітру і розуміння того, як вони еволюціонують. Повільний сонячний вітер, мабуть, виходить з екваторіальних областей Сонця, але вчені все ще сперечаються про те, в яких структурах він зароджується і як вивільняється речовина.

Наступного разу дуже близько до Сонця зонд "Паркер" перебуватиме у вересні цього року і цей політ дасть змогу зібрати ще більше даних про повільний сонячний вітер та інші загадкові явища на Сонці.

Як уже писав Фокус, дані сонячного зонда "Паркер" наближають учених до розкриття таємниці дуже гарячої сонячної корони. Вона не повинна мати температуру понад мільйон градусів Цельсія.

Також Фокус писав про те, що навколо Землі обертається не один Місяць, а щонайменше шість. Дослідження показує, що щонайменше 6 фрагментів Місяця в будь-який момент часу обертається навколо нашої планети як тимчасові природні супутники. Але через їхній невеликий розмір і високу швидкість їх складно виявити.