Самый быстрый зонд NASA обнаружил "барьер" в атмосфере Солнца: загадка звезды близка к решению

Если результаты исследования подтвердятся, то ученые смогут раскрыть одну из самых главных загадок Солнца. До сих пор точно неясно, почему внешняя атмосфера Солнца почти в 400 раз горячее его поверхности, хотя должно быть наоборот.

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Изучение данных, полученных с солнечного зонда "Паркер", который является самым быстрым космическим аппаратом в истории, позволило обнаружить доказательства наличия "барьера спиральности" в атмосфере Солнца. Это приближает к разгадке одной из самых главных загадок нашей звезды. Исследование опубликовано в журнале Physical Review X, пишет IFLScience.

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NASA отправило солнечный зонд "Паркер" в космос в 2018 году, чтобы он мог тщательно изучить внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона. В июне 2025 года зонд совершил 24-е сближение с Солнцем, установив рекорд скорости для искусственного объекта – 692 000 км/ч. При этом он находился в 7 раз ближе к Солнцу, чем любой космический аппарат до этого.

Одна из загадок Солнца, которую должен помочь решить солнечный зонд "Паркер", заключается в том, что солнечная корона намного горячее поверхности Солнца.

NASA отправило солнечный зонд "Паркер" в космос в 2018 году, чтобы он мог тщательно изучить внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона Фото: NASA

Самая горячая часть Солнца — это его ядро, где температура превышает 15 млн градусов Цельсия. Именно ядро создает энергию и тепло, поддерживающие жизнь Солнца. В то же время температура короны Солнца составляет 2 млн градусов Цельсия, а температура поверхности Солнца, известной как фотосфера, составляет всего 5500 градусов Цельсия. Но поверхность должна быть намного горячее короны, ведь она находится гораздо ближе к ядру Солнца.

Выдвигались предположения, что дополнительное тепло в короне вызвано турбулентностью, или типом магнитных волн, известным как ионно-циклотронные волны. По слова авторов исследования обе теории имеют недостатки: турбулентность не может объяснить, почему водород, гелий и кислород в короне становятся такими горячими, в то время как электроны остаются на удивление холодными. Хотя теория магнитных волн могла бы объяснить эту особенность, волн, исходящих от поверхности Солнца, по-видимому, недостаточно для нагрева короны.

Самая горячая часть Солнца — это его ядро, где температура превышает 15 млн градусов Цельсия. Именно ядро создает энергию и тепло, поддерживающие жизнь Солнца. В то же время температура короны Солнца составляет 2 млн градусов Цельсия, а температура поверхности Солнца, известной как фотосфера, составляет всего 5500 градусов Цельсия. Но поверхность должна быть намного горячее короны, ведь она находится гораздо ближе к ядру Солнца Фото: NASA

Ученые говорят, что если представить себе нагрев плазмы как нечто вроде воды, стекающей с холма, где электроны нагреваются прямо у подножия, то "барьер спиральности" действует как плотина, останавливая поток и преобразуя его энергию в ионные циклотронные волны. Таким образом, "барьер спиральности" связывает две теории и решает каждую из их проблем. По сути, "барьер спиральности" изменяет турбулентное рассеивание, изменяя способ рассеивания колебаний и нагрева плазмы. Анализ данный солнечного зонда "Паркер" подтверждает существование этого барьера.

Спиральность - это проекция спина частицы на направление ее импульса, другими словами, она определяет, вращается ли частица по часовой стрелке или против часовой стрелки относительно направления ее движения. В физике элементарных частиц, спиральность является важной характеристикой, особенно для безмассовых частиц. Спиральность также используется для описания вихревого движения в жидкостях и газах, где она характеризует степень турбулентности потока.

По словам астрофизиков, барьер может образоваться только при определенных условиях, например, когда тепловая энергия относительно мала по сравнению с магнитной. Поскольку ожидается, что колебания магнитного поля будут вести себя по-разному при активном и неактивном барьере, измерение того, как эти колебания меняются в зависимости от условий солнечного ветра, влияющих на формирование барьера, включая соотношение тепловой и магнитной энергии, позволяет проверить наличие барьера.

Необходим дальнейший анализ данных, но предварительно, это исследование является многообещающим для объяснения проблемы нагрева короны Солнца. Астрофизики говорят, что наличие "барьера спиральности" может объяснить ранее необъяснимые свойства солнечного ветра, в том числе тот факт, что его протоны, как правило, горячее электронов.

Как уже писал Фокус, солнечный телескоп на МКС показал неожиданное явление на Солнце.

Также Фокус писал о том, что Украина отправила сообщение инопланетянам. Они могут жить на планете похожей на Землю. Возможный ответ от инопланетян стоит ждать не раньше 2050 года. Это при условии, что разумные инопланетяне действительно живут на каменистой планете, где, как предполагается, есть жидкая вода на поверхности.