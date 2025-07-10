Украина отправила сообщение инопланетянам: они могут жить на планете похожей на Землю (фото)

Возможный ответ от инопланетян стоит ждать не раньше 2050 года. Это при условии, что разумные инопланетяне действительно живут на каменистой планете, где, как предполагается, есть жидкая вода на поверхности.

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В 2008 году Государственное космическое агентство Украины отправило сообщение на планету Gliese 581c с помощью радиотелескопа в Евпатории (Крым). Это сообщения для потенциальных инопланетян должно прибыть на планету к началу 2029 года. Если на похожей на Землю планете существует разумная жизнь, то обратное послание стоит ожидать не раньше, чем через 25 лет, пишет IFLScience.

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Планета Gliese 581c была обнаружена в 2007 году. Это каменистый мир, поверхность которого может быть покрыта жидкой водой. При этом планета находится в зоне обитаемости звезды Gliese 581 (это красный карлик, который меньше Солнца), а значит там могут быть условия для развития жизни.

Планета Gliese 581c находится на расстоянии 20 световых лет от нас, что относительно близко по космическим меркам. При этом планета считается одной из самых похожих на Землю, хотя ее масса больше массы нашей планеты в 5,5 раз.

Планета Gliese 581c в представлении художника Фото: Wikipedia

9 октября 2008 года Государственное космическое агентство Украины отправило сообщение на планету Gliese 581c с помощью радиотелескопа в Евпатории в надежде на то, что там могут жить потенциальные разумные инопланетяне. Данное послание было составлено из 500 самых оригинальных сообщений для потенциальных инопланетян, которые собрали инициаторы проекта "Сообщение с Земли" с помощью пользователей уже несуществующей социальной сети Bebo.

Звезда Gliese 581, вокруг которой вращается планета Gliese 581c Фото: NASA

Непосредственно перед отправкой сообщения администрация Bebo проводила конкурс среди пользователей, чтобы собрать самые оригинальные сообщения. Пользователи фантазировали на самые разные темы: окружающая среда, политика, планета Земля, человек, семья и общество, отношения мужчины и женщины и многое другое.

Сообщение с Земли должно достичь планеты Gliese 581c к началу 2029 года и у потенциальных разумных инопланетян есть необходимое оборудование для его приема, то они смогут послать ответ обратно, который прибудет на Землю не раньше 2050 года.

Сейчас ученые считают, что даже если жизнь на планете Gliese 581c и существует, то в виде микроорганизмов. При этом предполагается, что красный карлик посылает на планету намного больше излучения, чем Солнце, поэтому там присутствует экстремальная среда. Даже если там и есть живые микроорганизмы, то они должны быть похожи на земных экстремофилов, которые выживают в самых жарких местах на нашей планете.

Как уже писал Фокус, астрономы раскрыли загадку огромных черных дыр в ранней Вселенной, которые не должны существовать. Ученые обнаружили огромную черную дыру в маленькой галактике на заре истории Вселенной. Она настолько большая, что не могла сформироваться в тот период времени, но все же она существует. Астрономы считают, что она была создана черными дырами, возникшими сразу после Большого взрыва.