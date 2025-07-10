Україна надіслала повідомлення інопланетянам: вони можуть жити на планеті схожій на Землю (фото)

Можливу відповідь від інопланетян варто чекати не раніше 2050 року. Це за умови, що розумні інопланетяни справді живуть на кам'янистій планеті, де, як припускають, є рідка вода на поверхні.

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У 2008 році Державне космічне агентство України відправило повідомлення на планету Gliese 581c за допомогою радіотелескопа в Євпаторії (Крим). Це повідомлення для потенційних інопланетян має прибути на планету до початку 2029 року. Якщо на схожій на Землю планеті існує розумне життя, то зворотне послання варто очікувати не раніше, ніж через 25 років, пише IFLScience.

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Планета Gliese 581c була виявлена в 2007 році. Це кам'янистий світ, поверхня якого може бути покрита рідкою водою. При цьому планета розташована в зоні населеності зірки Gliese 581 (це червоний карлик, який менший за Сонце), а отже там можуть бути умови для розвитку життя.

Планета Gliese 581c розташована на відстані 20 світлових років від нас, що відносно близько за космічними мірками. При цьому планета вважається однією з найсхожіших на Землю, хоча її маса більша за масу нашої планети в 5,5 разів.

Планета Gliese 581c в уявленні художника Фото: Wikipedia

9 жовтня 2008 року Державне космічне агентство України відправило повідомлення на планету Gliese 581c за допомогою радіотелескопа в Євпаторії в надії на те, що там можуть жити потенційні розумні інопланетяни. Це послання було складено з 500 найоригінальніших повідомлень для потенційних інопланетян, які зібрали ініціатори проєкту "Повідомлення з Землі" за допомогою користувачів вже неіснуючої соціальної мережі Bebo.

Зірка Gliese 581, навколо якої обертається планета Gliese 581c Фото: solar-system

Безпосередньо перед надсиланням повідомлення адміністрація Bebo проводила конкурс серед користувачів, щоб зібрати найоригінальніші повідомлення. Користувачі фантазували на найрізноманітніші теми: навколишнє середовище, політика, планета Земля, людина, сім'я і суспільство, стосунки чоловіка і жінки та багато іншого.

Повідомлення із Землі має досягти планети Gliese 581c до початку 2029 року, і в потенційних розумних інопланетян є необхідне обладнання для його приймання, то вони зможуть послати відповідь назад, яка прибуде на Землю не раніше 2050 року.

Наразі вчені вважають, що навіть якщо життя на планеті Gliese 581c і існує, то у вигляді мікроорганізмів. При цьому передбачається, що червоний карлик посилає на планету набагато більше випромінювання, ніж Сонце, тому там присутнє екстремальне середовище. Навіть якщо там і є живі мікроорганізми, то вони мають бути схожі на земних екстремофілів, які виживають у найспекотніших місцях на нашій планеті.

Як уже писав Фокус, астрономи розкрили загадку величезних чорних дір у ранньому Всесвіті, які не повинні існувати. Вчені виявили величезну чорну діру в маленькій галактиці на зорі історії Всесвіту. Вона настільки велика, що не могла сформуватися в той період часу, але все ж вона існує. Астрономи вважають, що її створили чорні діри, які виникли одразу після Великого вибуху.