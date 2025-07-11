Марс слишком сильно наклонился: тайна исчезновения воды на Красной планете разгадана

За всю свою историю Марс потерял огромное количество воды, и ученые точно не знают, как именно это произошло. Но теперь они обнаружили ключевой фактор, который мог повлиять на это.

Related video

Исследователи считают, что слишком большой наклон оси Марса мог стать одной из причин того, что планета, где когда-то были реки, озера и возможно моря и океаны, потеряла большую часть своей воды. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сегодня большая часть Марса – это сухие пустыни, покрытые пылью. Считается, что раньше на Красной планете были реки, озера и даже моря, ведь на это указывают особенности на поверхности Марса. Прошлые расчеты показали, что объем воды, который создал эти образования на поверхности мог бы покрыть Марс слоем толщиной 100 метров. Сейчас оставшаяся вода на Марсе находится в виде льда и сосредоточена в его полярных ледяных шапках на полюсах, а также под поверхностью. По крайне мере, так считают ученые.

Одна из теорий, объясняющая, куда подевалась вода на Марсе, гласит, что большая ее часть испарилась под действием высоких температур. Авторы исследования говорят, что водяной пар в атмосфере Марса, который поднимала пыль, мог разделиться на атомарный водород и кислород под влиянием мощного излучения Солнца. Часть водорода имела достаточно энергии, чтобы улететь в космос. Водород – это один из компонентов воды, а значит утечка атомов водорода связана с потерей молекул воды.

Измерения показывают, что сейчас из атмосферы Марса каждую секунду улетает 100 триллионов атомов. Но большую часть потерянной Марсом воды за всю его историю нельзя объяснить только этим механизмом, говорят ученые.

Исследователи предполагают, что Марс потерял гораздо больше воды, когда его ось вращения в прошлом была сильно наклонена. Сегодня наклон оси Марса относительно плоскости его орбиты вокруг Солнца составляет 25,2 градуса. Наклон оси Земли — 23,5 градуса. Но в течение последних 20 млн лет наклон оси Марса резко менялся.

Сейчас оставшаяся вода на Марсе находится в виде льда и сосредоточена в его полярных ледяных шапках на полюсах, а также под поверхностью Фото: NASA/JPL

По словам астрономов, Луна стабилизирует наклон оси Земли, но у Марса нет такого же большого спутника. Поэтому, как предполагают исследователи наклон оси Марса менялся в диапазоне от 0 до 66 градусов со средним значением 35 градусов.

Ученые предположили, что чем больше был наклон оси Марса, тем больше его северный полюс получал солнечного света. Это вероятно привело к таянию большего количества льда и увеличению количества водяного пара в атмосфере, который мог улетучиваться в космос. Когда ось Марса была сильно наклонена температур на Красной планете резко повышалась и водяной лед минуя фазу жидкости, сразу же превращался в пар.

Исследователи проверили свою теорию с помощью моделирования. Они увеличивали наклон оси Марса на 30 и 35 градусов и отслеживали количество водорода, который улетает в космос каждый год. Также оценивалось влияние пылевых бурь с помощью реальных данных.

Исследование показало, то пылевые бури повышают уровень потери водорода на 50%. Также выяснилось, что при наклоне оси на 35 градусов из атмосферы Марса улетает намного больше водорода, чем сейчас. Ученые пришли к выводу, что за всю историю Марса у него было такое количество воды, которое бы позволило покрыть всю поверхность планеты слоем 80 метров. Это близко к прошлым расчетам.

Таким образом, сильный наклон оси Марса мог увеличить потерю водорода, а значит и воды. Это значит, что утечка тепла из атмосферы сыграла в высыхании Красной планеты большую роль, чем предполагалось, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, другое исследование показывает, что на Марсе было намного больше жидкой воды, чем предполагалось. На это указывают обнаруженные речные системы.

Также Фокус писал о том, что ученые объясняли, почему внутренне ядро Земли твердое, хотя должно быть расплавленным из-за температуры как на Солнце.