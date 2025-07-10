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Технологии и наука

Марс был почти таким же, как Земля: новое открытие бросает вызов теориям (фото)

речная система на Марсе
Остатки древней речной системы на Марсе | Фото: NASA

Ученые обнаружили на Марсе древние речные системы, которые указывают на то, что Красная планета была более влажной, чем предполагалось. Исследование ставит под сомнение теории о том, что Марс всегда был холодным и сухими и лишь иногда у него наступали периоды потепления с появлением жидкой воды на поверхности. 

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Ученые с помощью космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter обнаружили на Марсе древние русла рек общей длиной более 15 000 км. Новое исследование предполагает, что Красная планета когда-то была более влажным миром, чем считалось ранее, пишет Phys.

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Исследователи изучили извилистые речные хребты, также известные как инвертированные каналы, в районе Земли Ноя (Noachis Terra) в южной части Марса. Считается, что они образовались, когда отложенные текущей водой в реках осадочные породы затвердели и обнажились в результате эрозии окружающего материала.

Наличие речных хребтов показывает, что когда-то в этом регионе Марса было много рек с жидкой водой и наиболее вероятным источником воды были осадки в виде дождя.

Новые данные помогли ученым составить карту расположения, протяженности и морфологии речных систем на обширной территории. Многие из речных хребтов представляют собой изолированные сегменты, в то время как другие образуют системы, простирающиеся на сотни километров и возвышающиеся над окружающей местностью на десятки метров.

речная система на Марсе
Ученые обнаружили на Марсе древние речные системы, которые указывают на то, что Красная планета была более влажной, чем предполагалось
Фото: NASA

Ученые считают, что, учитывая широкое распространение древних русел рек, а также форму речных хребтов, можно говорит о том, что они формировались в течение длительного периода времени в относительно стабильных условиях на поверхности Марса.

Авторы исследования говорят, что они получили новое доказательство того, что Марс когда-то был гораздо более влажной планетой, чем предполагалось.

Тот факт, что речные хребты образуют обширные взаимосвязанные системы, предполагает, что жидка вода существовала относительно долго, а значит, Земля Ноя находилась в теплом и влажном состоянии в течение длительного периода.

Это исследование ставит под сомнение существующие теории о том, что Марс в целом был холодным и сухим, с несколькими речными долинами, образованными талой водой из ледниковых щитов и эти реки существовали в короткие периоды времени, когда на планете наступало потепление.

Как уже писал Фокус, важнейшая миссия NASA на Марс оказалась под угрозой срыва, но появилось спасение в виде знаменитой частной компании.

Также Фокус писал о том, что самый быстрый зонд NASA обнаружил "барьер" в атмосфере Солнца. Если результаты исследования подтвердятся, то ученые смогут раскрыть одну из самых главных загадок Солнца. До сих пор точно неясно, почему внешняя атмосфера Солнца почти в 400 раз горячее его поверхности, хотя должно быть наоборот.