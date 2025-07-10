Марс был почти таким же, как Земля: новое открытие бросает вызов теориям (фото)

Ученые обнаружили на Марсе древние речные системы, которые указывают на то, что Красная планета была более влажной, чем предполагалось. Исследование ставит под сомнение теории о том, что Марс всегда был холодным и сухими и лишь иногда у него наступали периоды потепления с появлением жидкой воды на поверхности.

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Ученые с помощью космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter обнаружили на Марсе древние русла рек общей длиной более 15 000 км. Новое исследование предполагает, что Красная планета когда-то была более влажным миром, чем считалось ранее, пишет Phys.

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Исследователи изучили извилистые речные хребты, также известные как инвертированные каналы, в районе Земли Ноя (Noachis Terra) в южной части Марса. Считается, что они образовались, когда отложенные текущей водой в реках осадочные породы затвердели и обнажились в результате эрозии окружающего материала.

Наличие речных хребтов показывает, что когда-то в этом регионе Марса было много рек с жидкой водой и наиболее вероятным источником воды были осадки в виде дождя.

Новые данные помогли ученым составить карту расположения, протяженности и морфологии речных систем на обширной территории. Многие из речных хребтов представляют собой изолированные сегменты, в то время как другие образуют системы, простирающиеся на сотни километров и возвышающиеся над окружающей местностью на десятки метров.

Ученые обнаружили на Марсе древние речные системы, которые указывают на то, что Красная планета была более влажной, чем предполагалось Фото: NASA

Ученые считают, что, учитывая широкое распространение древних русел рек, а также форму речных хребтов, можно говорит о том, что они формировались в течение длительного периода времени в относительно стабильных условиях на поверхности Марса.

Авторы исследования говорят, что они получили новое доказательство того, что Марс когда-то был гораздо более влажной планетой, чем предполагалось.

Тот факт, что речные хребты образуют обширные взаимосвязанные системы, предполагает, что жидка вода существовала относительно долго, а значит, Земля Ноя находилась в теплом и влажном состоянии в течение длительного периода.

Это исследование ставит под сомнение существующие теории о том, что Марс в целом был холодным и сухим, с несколькими речными долинами, образованными талой водой из ледниковых щитов и эти реки существовали в короткие периоды времени, когда на планете наступало потепление.

Как уже писал Фокус, важнейшая миссия NASA на Марс оказалась под угрозой срыва, но появилось спасение в виде знаменитой частной компании.

Также Фокус писал о том, что самый быстрый зонд NASA обнаружил "барьер" в атмосфере Солнца. Если результаты исследования подтвердятся, то ученые смогут раскрыть одну из самых главных загадок Солнца. До сих пор точно неясно, почему внешняя атмосфера Солнца почти в 400 раз горячее его поверхности, хотя должно быть наоборот.