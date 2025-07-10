Марс був майже таким самим, як Земля: нове відкриття кидає виклик теоріям (фото)

Вчені виявили на Марсі стародавні річкові системи, які вказують на те, що Червона планета була вологішою, ніж передбачалося. Дослідження ставить під сумнів теорії про те, що Марс завжди був холодним і сухими і лише іноді в нього наступали періоди потепління з появою рідкої води на поверхні.

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Вчені за допомогою космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter виявили на Марсі стародавні русла річок загальною довжиною понад 15 000 км. Нове дослідження припускає, що Червона планета колись була більш вологим світом, ніж вважалося раніше, пише Phys.

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Дослідники вивчили звивисті річкові хребти, також відомі як інвертовані канали, в районі Землі Ноя (Noachis Terra) у південній частині Марса. Вважається, що вони утворилися, коли відкладені водою, що тече в річках, осадові породи затверділи і оголилися внаслідок ерозії навколишнього матеріалу.

Наявність річкових хребтів показує, що колись у цьому регіоні Марса було багато річок із рідкою водою, і найімовірнішим джерелом води були опади у вигляді дощу.

Нові дані допомогли вченим скласти карту розташування, протяжності та морфології річкових систем на великій території. Багато з річкових хребтів являють собою ізольовані сегменти, тоді як інші утворюють системи, що простягаються на сотні кілометрів і підносяться над навколишньою місцевістю на десятки метрів.

Учені виявили на Марсі стародавні річкові системи, які вказують на те, що Червона планета була більш вологою, ніж передбачалося Фото: solar-system

Вчені вважають, що, з огляду на широке розповсюдження стародавніх русел річок, а також форму річкових хребтів, можна говорити про те, що вони формувалися протягом тривалого періоду часу у відносно стабільних умовах на поверхні Марса.

Автори дослідження кажуть, що вони отримали новий доказ того, що Марс колись був набагато вологішою планетою, ніж передбачалося.

Той факт, що річкові хребти утворюють великі взаємопов'язані системи, припускає, що рідка вода існувала відносно довго, а значить, Земля Ноя перебувала в теплому і вологому стані протягом тривалого періоду.

Це дослідження ставить під сумнів наявні теорії про те, що Марс загалом був холодним і сухим, з кількома річковими долинами, утвореними талою водою з льодовикових щитів, і ці річки існували в короткі періоди часу, коли на планеті наставало потепління.

Як уже писав Фокус, найважливіша місія NASA на Марс опинилася під загрозою зриву, але з'явився порятунок у вигляді знаменитої приватної компанії.

Також Фокус писав про те, що найшвидший зонд NASA виявив "бар'єр" в атмосфері Сонця. Якщо результати дослідження підтвердяться, то вчені зможуть розкрити одну з найголовніших загадок Сонця. Досі достеменно неясно, чому зовнішня атмосфера Сонця майже в 400 разів гарячіша за його поверхню, хоча має бути навпаки.