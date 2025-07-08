Lockheed Martin може врятувати від загибелі найважливішу місію NASA на Марс за $3 мільярди (фото)

Одна з найважливіших місій NASA Mars Sample Return опинилася під загрозою скасування через свою величезну вартість. Але в рамках цієї місії вчені вперше в історії зможуть отримати зразки гірських порід і повітря з Марса. Компанія Lockheed Martin запропонувала альтернативу витратній місії, яка дешевша майже в 2 рази.

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NASA вже зіткнулося зі скороченням свого бюджету через зміну пріоритетів уряду США. NASA було наказано більше зосередитися на пілотованих місіях на Місяць і Марс, і відмовитися від проєктів, які коштують дуже дорого, але не мають пропорційної наукової вигоди. До цієї категорії потрапила місія Mars Sample Return, яка може ніколи не відбутися через свою величезну вартість. У Lockheed Martin запропонували порятунок цієї надважливої місії на Марс і це коштуватиме менше 3 млрд доларів, що значно дешевше від запланованих витрат, пише New Atlas.

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Спочатку NASA планувало почати реалізацію проєкту Mars Sample Return вже наприкінці цього десятиліття, щоб у середині 2030-х років отримати вперше в історії зразки гірських порід і повітря з Марса. Їх вивчення в лабораторіях на Землі допоможе з'ясувати, чи було життя на Марсі, якою була Червона планета в далекому минулому, а також ці дані допоможуть визначити наявність ресурсів, необхідних для колонізації Марса.

Уперше в історії з пошкохности Марса має стартувати ракета в космос. Ілюстрація Фото: Lockheed Martin

Марсохід NASA Perseverance, який зараз продовжує дослідження Марса, за чотири роки зібрав кілька десятків зразків марсіанської гірської породи та повітря, які запечатані в спеціальні титанові трубки. Усі вони знаходяться на поверхні Марса в місці, яке відоме вченим. Згідно з попереднім планом, на Марс потрібно відправити кілька космічних апаратів, які мають реалізувати доставку марсіанських зразків на Землю.

На Марсі має приземлитися посадковий модуль, який відправить ще один марсохід для збору титанових трубок і доставки їх на модуль. Після цього маніпулятори модуля мають перемістити зразки в спеціальну ракету, яка стане першою ракетою, запущеною з поверхні Марса. Ця ракета доставить зразки на орбіту навколо Марса, де їх забере ще один космічний апарат. Саме він привезе надзвичайно цінний вантаж із Марса на Землю і спустить у спеціальній капсулі.

На Марсі має приземлитися посадковий модуль, який відправить ще один марсохід для збору титанових трубок і доставки їх на модуль Фото: Lockheed Martin

Але вартість цієї місії оцінюють щонайменше у 7 млрд доларів, але NASA не має таких грошей. Космічне агентство звернулося до приватних компаній, щоб ті запропонували дешевші альтернативи наявному проєкту. На цей заклик відгукнулася компанія Lockheed Martin, яка раніше вже створювала різні космічні апарати для NASA. Американська компанія стверджує, на основі наявного досвіду космічних місій, вона може реалізувати місію Mars Sample Return менш ніж за 3 млрд доларів. Навіть якщо бюджет вийде за ці рамки, то Lockheed Martin пропонує взяти додаткові витрати на себе.

Капсула з марсіанськими зразками входить в атмосферу Землі. Ілюстрація Фото: Lockheed Martin

Компанія Lockheed Martin пропонує замінити поточні космічні апарати на простіші та легші версії, що робить місію значно дешевшою. Щоправда вийде доставити на Землю менше марсіанських зразків. Нинішній посадковий модуль пропонують замінити на менший апарат, схожий на посадковий модуль InSight, створений Lockheed Martin. Це ж стосується і зменшеної ракети, а також більш простого апарату для доставки зразків на Землю. З огляду на те, що Lockheed Martin створила апарат OSIRIS-REx, який успішно доставив на Землю зразки з астероїда Бенну, ця пропозиція може мати успіх також. Тепер залишилося, щоб NASA ухвалило план порятунку місії Mars Sample Return.

Як уже писав Фокус, NASA навчило свій зонд нового трюку, щоб знайти те, що необхідно для життя людей на Марсі.

Також Фокус писав про те, що як з'ясували фізики, замерзла вода в космосі робить те, що вважалося неможливим.