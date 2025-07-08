NASA навчило свій зонд новому трюку, щоб знайти те, що необхідно для життя людей на Марсі

Учені навчили орбітальний апарат, який обертається навколо Марса з 2006 року, перевертатися таким чином, що це дає змогу йому виявити воду на Червоній планеті. Спеціальний радар тепер має кращий огляд Марса.

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Учені з NASA навчили космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter перевертатися так, що це дає можливість краще виявляти водяний лід під поверхнею Марса. Раніше зонд не міг цього робити, пише Space.

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Mars Reconnaissance Orbiter обертається навколо Марса з 2006 року, і досі 5 з його шести наукових приладів працюють. Зазвичай космічний апарат спрямовує ці прилади на цілі на поверхні Марса, нахиляючись на 28 градусів. Якщо зонд перевертається таким чином, щоб певний прилад міг добре щось розгледіти, це означає, що решта приладів не мають гарного огляду. Особливо це стосується приладу SHARAD, які відправляє радіолокаційні сигнали на поверхню Марса в пошуках водяного льоду, який ховається під поверхнею планети на глибині до 2 км.

Прилад SHARAD розташований у задній частині космічного апарата і часто не має хорошого огляду, що знижує ефективність радіолокаційних сигналів. Тому багато регіонів на Марсі протягом 19 років залишалися недоступними для пошуків водяного льоду.

Марс Фото: solar-system

Тепер же вчені з NASA змогли навчити Mars Reconnaissance Orbiter перевертатися на 120 градусів і прилад SHARAD отримав більше можливостей для дослідження. При цьому вченим довелося вирішити одну важливу проблему. Під час стандартного нахилу до 28 градусів антена зв'язку залишатиметься спрямованою на Землю, а сонячні панелі зонда — направленими на Сонце, щоб отримувати енергію. Під час нахилу на 120 градусів антена не спрямована на Землю, а сонячні панелі втрачають Сонце з поля зору.

Mars Reconnaissance Orbiter Фото: solar-system

Тому вчені вирішили, що такі маневри Mars Reconnaissance Orbiter виконуватиме лише 1-2 рази на рік, але є надія, що вийде здійснювати повороти частіше.

За словами вчених, завдяки поліпшенню роботи орбітального зонда, можна виявити великі поклади водяного льоду недалеко від поверхні Марса. Цей водяний лід має величезне значення для майбутніх астронавтів на Червоній планеті, які могли б використовувати його для створення питної води, а також для виробництва кисню і ракетного палива. Крім того, саме існування води на різних широтах може розповісти більше про історію води і минуле клімату Марса.

Як уже писав Фокус, "машина часу" виявила приховані структури в перших галактиках Всесвіту. Астрономи наблизилися до розуміння того, яким чином сформувалися галактики, схожі на наш Чумацький Шлях. Для цього їм довелося зазирнути в далеке минуле Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що орбітальний апарат Mars Express зробив новий знімок поверхні Марса, але вона не виглядає червоною, а замість цього має інші кольори. Учені пояснили, чому так відбувається.