На новій світлині Марс виглядає не червоним, а фіолетовим і жовтим: у чому причина (фото)

Орбітальний апарат Mars Express зробив приголомшливу фотографію рівнини на Марсі, яка має помаранчевий, фіолетовий і жовтий колір, і для цього є причина.

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Незважаючи на те, що Марс називають Червоною планетою, на новій світлині орбітального апарату Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА), видно, що поверхня планети має інші кольори. На зображенні також видно ударний кратер і чотири прихованих пилових вихори, пише Space.

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Космічний апарат Mars Express за допомогою своєї камери високої роздільної здатності зробив приголомшливу фотографію рівнини Аркадія на Марсі, яка має важливе значення для дослідження минулого планети і її потенціалу для проживання людей у майбутньому.

Рівнина Аркадія розташована на північний захід від найвищих вулканів у Сонячній системі. Вона заповнена застиглими потоками лави, яким приблизно 3 млрд років. Вчені вважають, що там є водяний лід, який знаходиться на невеликій глибині під поверхнею. Таким чином ця місцевість є одним із потенційних місць для створення майбутньої колонії на Марсі. Люди зможуть добувати водяний лід і отримувати з нього воду для пиття, кисень для дихання, а також водень і кисень, необхідні для створення ракетного палива.

Рівнина Аркадія розташована на північний захід від найвищих вулканів у Сонячній системі — це гора Олімп, гора Аскрійська, гора Павилина і гора Арсія Фото: ESA

Рівнина Аркадія — це місце на Марсі, де часто виникають пилові вихори, схожі на невеликі торнадо на Землі. Пилові вихори утворюються, коли поверхня Марса нагріває повітря над собою, змушуючи повітря підніматися і захоплювати за собою пил. На фотографії видно чотири пилових вихори, які насправді не так легко помітити. Вони виглядають як білі клуби пилу ближче до центру зображення.

Рівнина Аркадія на Марсі Фото: ESA

У правому нижньому кутку фотографії видно ударний кратер діаметром приблизно 15 км, який виник у відносно недавньому минулому. Осадові породи навколо кратера вказують на те, що місце удару містило велику кількість водяного льоду.

Нова фотографія є трохи розмитою, що є наслідком впливу вітру на Марс. Пориви вітру підхоплюють і переносять крихітні частинки пилу з поверхні планети, що створює невеликий візуальний серпанок.

Вітер, що викликає серпанок, також відповідальний за те, що регіон у верхній частині фотографії має помаранчевий колір. Річ у тім, що вітер призвів до оголення деяких гірських порід. Нижче розташований регіон фіолетового і жовтого кольору. Це пов'язано з тим, що ця місцевість має високу концентрацію силікатів і низьку кількість заліза. Різниця в кольорах також зумовлена властивостями піску, як-от щільність і розмір, які впливають на те, як піщинки накопичуються і переміщаються по Марсу.

Як уже писав Фокус, марсохід Curiosity випадково зробив унікальне відкриття. Непримітний камінь приховував несподіваний сюрприз для науки. Коли марсохід Curiosity NASA проїхав по ньому, тендітна поверхня каменю розкололася і з нього висипалися незвичайні кристали.

Також Фокус писав про те, що рішення військових зі США може призвести до катастрофи на Землі. Кліматологи незабаром перестануть отримувати життєво важливі дані про стан морського льоду, який є індикатором глобального потепління.