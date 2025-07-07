На новой фотографии Марс выглядит не красным, а фиолетовым и желтым: в чем причина (фото)

Орбитальный аппарат Mars Express сделал потрясающую фотографию равнины на Марсе, которая имеет оранжевый, фиолетовый и желтый цвет, и для этого есть причина.

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Несмотря на то, что Марс называют Красной планетой, на новой фотографии орбитального аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА), видно, что поверхность планеты имеет другие цвета. На изображении также виден ударный кратер и четыре скрытных пылевых вихря, пишет Space.

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Космический аппарат Mars Express с помощью своей камеры высокого разрешения сделал потрясающую фотографию равнины Аркадия на Марсе, которая имеет важное значение для исследования прошлого планеты и ее потенциала для обитания людей в будущем.

Равнина Аркадия находится к северо-западу от самых высоких вулканов в Солнечной системе. Она заполнена застывшими потоками лавы, которым примерно 3 млрд лет. Ученые считают, что там есть водяной лед, который находится на небольшой глубине под поверхностью. Таким образом эта местность является одним из потенциальных мест для создания будущей колонии на Марсе. Люди смогут добывать водяной лед и получать из него воду для питья, кислород для дыхания, а также водород и кислород, необходимые для создания ракетного топлива.

Равнина Аркадия находится к северо-западу от самых высоких вулканов в Солнечной системе - это гора Олимп, гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия Фото: ESA

Равнина Аркадия — это место на Марсе, где часто возникают пылевые вихри, похожие на небольшие торнадо на Земле. Пылевые вихри образуются, когда поверхность Марса нагревает воздух над собой, заставляя воздух подниматься и увлекать за собой пыль. На фотографии видны четыре пылевых вихря, которые на самом деле не так легко заметить. Они выглядят как белые клубы пыли ближе к центру изображения.

Равнина Аркадия на Марсе Фото: ESA

В правом нижнем углу фотографии виден ударный кратер диаметром примерно 15 км, который возник в относительно недавнем прошлом. Осадочные породы вокруг кратера указывают на то, что место удара содержало большое количество водяного льда.

Новая фотография является немного размытой, что является следствием влияния ветра на Марс. Порывы ветра подхватывают и переносят крошечные частицы пыли с поверхности планеты, что создает небольшую визуальную дымку.

Ветер, вызывающий дымку, также ответственен за то, что регион в верхней части фотографии имеет оранжевый цвет. Дело в том, что ветер привел к обнажению некоторых горных пород. Ниже находится регион фиолетового и желтого цвета. Это связно с тем, что данная местность имеет высокую концентрацию силикатов и низкое количество железа. Разница в цветах также обусловлена свойствами песка, такими как плотность и размер, которые влияют на то, как песчинки накапливаются и перемещаются по Марсу.

Как уже писал Фокус, марсоход Curiosity случайно сделал уникальное открытие. Неприметный камень скрывал неожиданный сюрприз для науки. Когда марсоход Curiosity NASA проехал по нему, хрупкая поверхность камня раскололась и из него высыпались необычные кристаллы.

Также Фокус писал о том, что решение военных из США может привести к катастрофе на Земле. Климатологи вскоре перестанут получать жизненно важные данные о состоянии морского льда, который является индикатором глобального потепления.