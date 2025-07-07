Решение военных из США может привести к катастрофе на Земле: ученые в ужасе

Климатологи вскоре перестанут получать жизненно важные данные о состоянии морского льда, который является индикатором глобального потепления.

Related video

Климатологи будут отрезаны от спутниковых данных, измеряющих количество морского льда, выступающего индикатором изменения климата. Дело в том, что Министерство обороны США объявило о планах отменить обработку данных для научных исследований, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Правительство США продолжает наносить болезненные удары по науке, ведь урезает финансирование научных исследований, чтобы сократить расходы бюджета. Например, десятки миссий NASA оказались под угрозой, поскольку бюджет космического агентства США урезан.

Теперь ученым из Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), базирующегося в Университете штата Колорадо в Боулдере, которые использовали данные специального датчика SSMIS, установленного на метеорологических спутниках Пентагона, сообщили, что вскоре у них больше не будет доступа к этим данным.

SSMIS — это микроволновый радиометр, который может сканировать Землю для изучения уровня ледового покрова на суше и на море. Министерство обороны США использует эти данные для планирования развертывания собственных кораблей, но всегда предоставляло обработанные данные и ученым.

Пентагон сообщил, что Центр численной метеорологии и океанографии флота, управляемый ВМС США, прекратит обработку данных в режиме реального времени и прекратит предоставлять ученым данные о морском льде. Хотя это решение пока отложено до конца июля.

Индекс морского льда, который показывает, сколько льда покрывает океан в Арктике и Антарктике, сильно зависит от глобального потепления, при этом повышение средних температур как в океане, так и в атмосфере приводит к большему таянию морского льда. Морской лед действует как буфер, замедляющий или даже предотвращающий таяние крупных ледников. Без этого буфера уровень океана значительно повысится.

Если ученые не смогут получать данные про морской лед, то они не смогут видеть одни из самых важных показателей изменения климата и не могут сказать, насколько близко мы приближаемся к катастрофическому увеличению уровня океана.

В то же время у Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) есть спутник Shizuku, на борту которого находится прибор AMSRS-2, который выполняет практически ту же работу, что и SSMIS.

Ученые из NSIDC уже ищут возможность перехода на данные AMSRS-2. Но переход потребует времени на калибровку прибора и данных с системами NSIDC, что приведет к тому, что ученые не получат важную информацию за много месяцев. Это сильный удар по наблюдениям за изменением климата.

Как уже писал Фокус, климатический спутник MethaneSAT, который измерял выбросы метана в атмосферу, вышел из строя на орбите.

Также Фокус писал о том, что изменение климата привело к появлению редкого снегопада в самом сухом месте на Земле. Этот погодное явление привело к остановке работы самого мощного радиотелескопа в мире.