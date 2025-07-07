Самый мощный радиотелескоп в мире остановил работу из-за снега в самом сухом месте на Земле

Редкий снегопад в пустыне Атакама перевел радиотелескоп ALMA в “режим выживания”, то есть обсерватории пришлось остановить свою работу.

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Выпадение снега в самом сухом месте на Земле остановило работу самого мощного радиотелескопа в мире ALMA. Снег покрыл часть пустыни Атакама, где выпадает менее всего несколько миллиметров осадков в год, пишет Space.

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Мощный снегопад произошел над центром поддержки операций ALMA, расположенным на высоте 2900 метров в Чили в конце июня, хотя там не фиксировали выпадение снега более 10 лет. Почти две недели радиотелескоп ALMA не работает.

Радиотелескоп ALMA находится на плато Чайнантор, пустынной равнине на 5 104 м на севере Чили, где снег выпадает очень редко. Обычно снегопад происходит в феврале, а также в июне и в июле. На высоте более 5000 метров годовое количество снега составляет от 20 до 80 сантиметров. Но снег на высоте 3 000 метров, где расположен базовый лагерь ALMA, выпадает очень редко.

Снегопад неделе был вызван необычной атмосферной нестабильностью, затронувшей северную часть Чили, что привело к выпадению осадков с появлением сильного ветра, скорость которого достигала 80–100 км/ч.

Снег в пустыне Атакама Фото: ESO

По состоянию на 4 июля, снежная буря все еще была активной над плато Чайнантор, поэтому все наблюдения за космосом, проводимые ALMA, все еще приостановлены. Это сделано для того, что защитить антенный обсерватории от экстремальных погодных условий. 3 июля обсерватория активировала свой протокол безопасности известный как "режим выживания" из-за сильного снижения температуры до минус 28 градусов Цельсия.

По словам ученых, когда снежная буря закончится, будет проведена очитка антенн от снега, но пока они направлены в направлении ветра, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от экстремальной погоды.

Радиотелескоп ALMA состоит из 66 высокоточных антенн, разбросанных по плато Чайнантор. С его помощью астрономы проводят наблюдения за разнообразными объектами в космосе, в том числе и за объектами в ранней Вселенной.

Радиотелескоп ALMA состоит из 66 высокоточных антенн, разбросанных по плато Чайнантор Фото: ESO

Тот факт, что снег остановил работу ALMA, поднимает вопросы о работе обсерватории по мере изменения климата. В пустыне Атакама обычно выпадает всего 1–15 миллиметров осадков в год, и во многих районах годами не регистрируется выпадение снега или дождя. Поэтому, такие события могут стать более частым явлением, считают ученые.

Климатические модели предсказывают потенциальное увеличение осадков даже в самом сухом месте на Земле, то есть пустыне Атакама.

Как уже писал Фокус, Вселенная начнет сжиматься через 7 млрд лет. Новое исследование, похоже, дало ответ на давний вопрос, который волновал ученых. Астрономические данные показали, каким именно будет конец Вселенной, и когда это произойдет.