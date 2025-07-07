Найпотужніший радіотелескоп у світі зупинив роботу через сніг у найсухішому місці на Землі

Рідкісний снігопад у пустелі Атакама перевів радіотелескоп ALMA в "режим виживання", тобто обсерваторії довелося зупинити свою роботу.

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Випадання снігу в найсухішому місці на Землі зупинило роботу найпотужнішого радіотелескопа у світі ALMA. Сніг вкрив частину пустелі Атакама, де випадає менше ніж кілька міліметрів опадів на рік, пише Space.

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Потужний снігопад стався над центром підтримки операцій ALMA, розташованим на висоті 2900 метрів у Чилі наприкінці червня, хоча там не фіксували випадання снігу понад 10 років. Майже два тижні радіотелескоп ALMA не працює.

Радіотелескоп ALMA розташований на плато Чайнантор, пустельній рівнині на 5 104 м на півночі Чилі, де сніг випадає дуже рідко. Зазвичай снігопад відбувається в лютому, а також у червні та в липні. На висоті понад 5000 метрів річна кількість снігу становить від 20 до 80 сантиметрів. Але сніг на висоті 3 000 метрів, де розташований базовий табір ALMA, випадає дуже рідко.

Снігопад тижня був викликаний незвичайною атмосферною нестабільністю, яка зачепила північну частину Чилі, що призвело до випадання опадів із появою сильного вітру, швидкість якого сягала 80-100 км/год.

Сніг у пустелі Атакама Фото: ESO

Станом на 4 липня, снігова буря все ще була активною над плато Чайнантор, тому всі спостереження за космосом, що проводяться ALMA, все ще припинені. Це зроблено для того, щоб захистити антенний обсерваторії від екстремальних погодних умов. 3 липня обсерваторія активувала свій протокол безпеки відомий як "режим виживання" через сильне зниження температури до мінус 28 градусів Цельсія.

За словами вчених, коли снігова буря закінчиться, буде проведено очищення антен від снігу, але поки що вони спрямовані в напрямку вітру, щоб мінімізувати потенційний збиток від екстремальної погоди.

Радіотелескоп ALMA складається з 66 високоточних антен, розкиданих по плато Чайнантор. З його допомогою астрономи проводять спостереження за різноманітними об'єктами в космосі, зокрема й за об'єктами в ранньому Всесвіті.

Радіотелескоп ALMA складається з 66 високоточних антен, розкиданих по плато Чайнантор Фото: ESO

Той факт, що сніг зупинив роботу ALMA, порушує питання про роботу обсерваторії в міру зміни клімату. У пустелі Атакама зазвичай випадає всього 1-15 міліметрів опадів на рік, і в багатьох районах роками не реєструють випадання снігу або дощу. Тож, такі події можуть стати частішим явищем, вважають науковці.

Кліматичні моделі пророкують потенційне збільшення опадів навіть у найсухішому місці на Землі, тобто пустелі Атакама.

Як уже писав Фокус, Всесвіт почне стискатися через 7 млрд років. Нове дослідження, схоже, дало відповідь на давнє питання, яке хвилювало вчених. Астрономічні дані показали, яким саме буде кінець Всесвіту, і коли це станеться.