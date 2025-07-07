Всесвіт почне стискатися через 7 млрд років: що на нас чекає далі

Нове дослідження, схоже, дало відповідь на давнє питання, яке хвилювало вчених. Астрономічні дані показали, яким саме буде кінець Всесвіту, і коли це станеться.

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Дослідження було проведено фізиками з Корнельського університету, Шанхайського університету Цзяотун та інших установ. Вони розробили модель, яка передбачила, що кінцем нашого Всесвіту стане "Велике стиснення", яке станеться приблизно через 33,3 млрд років. На даний момент вік Всесвіту становить 13,8 млрд років, що залишає йому ще 20 млрд років до кінця, пише Science Alert.

Результати цієї роботи спростовують давню теорію про те, що Всесвіт розширюватиметься вічно. Очікується, що після того, як Всесвіт досягне максимального розширення через 7 млрд років, він почне стискатися і схлопнеться в одну точку.

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Ключ до цієї розгадки криється в темній енергії, яка становить близько 70% Всесвіту і керує його розширенням. Раніше вчені вважали, що темна енергія є космологічною постійно, тобто постійно підтримує тиск, який нескінченно розширює простір.

Але нещодавні спостереження показали, що темна енергія є динамічною. Дослідження спирається на надлегку частинку під назвою аксіон та від'ємну космологічну сталу.

Учені пропонують уявити собі велику гумову стрічку. Спочатку Всесвіт розширювався, як розтягується гумова стрічка. Але врешті-решт сила пружності стає сильнішою за розширення, змушуючи все знову стиснутися.

Нова теорія свідчить про те, що наш Всесвіт усе ще продовжує розширюватися, але зі швидкістю, що вже сповільнюється. Автори дослідження вважають, що максимального розміру Всесвіт досягне за 7 млрд років, і саме тоді почнеться "Велике стиснення". Гравітаційні сили та від'ємна космологічна стала візьмуть нарешті гору.

Вчені зізнаються, що в їхньому передбаченні залишається ще багато прогалин. Але, що робить це дослідження дійсно захоплюючим, так це те, що незабаром цей прогноз можна буде перевірити. Кілька великих астрономічних проєктів, які будуть запущені найближчими роками, нададуть набагато точніші вимірювання поведінки темної енергії, потенційно підтверджуючи, уточнюючи або виключаючи сценарій "Великого стиснення" повністю, раз і назавжди.

Навіть якщо він підтвердиться, зворотний відлік у 20 мільярдів років навряд чи являє собою негайну кризу. Для перспективи, складне життя на Землі існує всього близько 600 мільйонів років. Двадцять мільярдів років є настільки величезним часовим проміжком, що Сонце помре, а наша галактика зіткнеться з Андромедою задовго до того, як почнеться будь-який космічний колапс.

Нагадаємо, вчені розповіли, яку форму насправді має космос. У загальній теорії відносності Ейнштейна була представлена концепція космосу, який має форму. То яка ж форма Всесвіту?