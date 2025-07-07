Вселенная начнет сжиматься через 7 млрд лет: что нас ждет дальше

Новое исследование, похоже, дало ответ на давний вопрос, который волновал ученых. Астрономические данные показали, каким именно будет конец Вселенной, и когда это произойдет.

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Исследование было проведено физиками из Корнелльского университета, Шанхайского университета Цзяотун и других учреждений. Они разработали модель, которая предсказала, что концом нашей Вселенной станет “Большое сжатие”, которое произойдет примерно через 33,3 млрд лет. На данным момент возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет, что оставляет ей еще 20 млрд лет до конца, пишет Science Alert.

Результаты этой работы опровергают давнюю теорию о том, что Вселенная будет расширяться вечно. Ожидается, что после того, как Вселенная достигнет максимального расширения через 7 млрд лет, она начнет сжиматься и схлопнется в одну точку.

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Ключ к этой разгадке кроется в темной энергии, которая составляет около 70% Вселенной и управляет ее расширением. Раньше ученые считали, что темная энергия является космологической постоянно, то есть постоянно поддерживает давление, которое бесконечно расширяет пространство.

Но недавние наблюдения показали, что темная энергия является динамической. Исследование опирается на сверхлегкую частицу под названием аксион и отрицательную космологическую постоянную.

Ученые предлагают представить себе большую резиновую ленту. Изначально Вселенная расширялась, как растягивается резиновая лента. Но в конце концов сила упругости становится сильнее расширения, заставляя все снова сжаться.

Новая теория говорит о том, что наша Вселенная все еще продолжает расширяться, но с уже замедляющейся скоростью. Авторы исследования считают, что максимального размера Вселенная достигнет через 7 млрд лет, и именно тогда начнется “Большое сжатие”. Гравитационные силы и отрицательная космологическая постоянная возьмут наконец-то верх.

Ученые признаются, что в их предсказании остается еще много пробелов. Но, что делает это исследование действительно захватывающим, так это то, что вскоре этот прогноз можно будет проверить. Несколько крупных астрономических проектов, которые будут запущены в ближайшие годы, предоставят гораздо более точные измерения поведения темной энергии, потенциально подтверждая, уточняя или исключая сценарий “Большого сжатия” полностью, раз и навсегда.

Даже если он подтвердится, обратный отсчет в 20 миллиардов лет вряд ли представляет собой немедленный кризис. Для перспективы, сложная жизнь на Земле существует всего около 600 миллионов лет. Двадцать миллиардов лет представляют собой настолько огромный временной промежуток, что Солнце умрет, а наша галактика столкнется с Андромедой задолго до того, как начнется какой-либо космический коллапс.

Напомним, ученые рассказали, какую форму на самом деле имеет космос. В общей теории относительности Эйнштейна была представлена концепция космоса, который имеет форму. Так какая же форма Вселенной?