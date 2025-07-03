Спутник за 88 млн долларов, поддерживаемый Google, погиб в космосе: что он делал на орбите

Климатический спутник MethaneSAT был предназначен для проверки выбросов метана, создаваемых при добыче нефти и газа.

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Один из самых современных спутников для отслеживания вредных парниковых газов выбросов в атмосферу Земли погиб в космосе всего через год после начала работы, пишет Space.

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Спутник MethaneSAT был создан и эксплуатировался некоммерческим Фондом защиты окружающей среды (EDF). Его отправили на орбиту в марте 2024 года на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Спутник собирал информацию о скоплении метана в атмосфере по всему миру, который возникает в результате добычи нефти и газа. Цель миссии состояла в сборе свободно доступных аналитических данных о конкретных источниках выбросов парниковых газов.

Теперь через более, чем год работы на орбите, спутник MethaneSAT вышел из строя. В EDF сообщили, что связь со спутником была потеряна еще 20 июня, но до 1 июля ее пытались возобновить. Теперь же стало известно, что спутник уже не подлежит восстановлению и превратился в космический мусор.

Хотя метан невидим, он является одним из самых мощных парниковых газов. Молекулы метана очень эффективно поглощают инфракрасное излучение, удерживая в 20–30 раз больше тепла в атмосфере Земли по сравнению с углекислым газом. Добыча ископаемого топлива является одним из самых крупных источников выбросов метана в атмосферу Земли. После того, ка метан попадает в атмосферу он создает слой на высоте примерно 15 км над поверхностью, который удерживает тепло.

Спутник MethaneSAT был разработан как своего рода проверка коммерческих климатических измерений, чтобы помочь политикам независимо проверять отчеты о выбросах в промышленности.

В EDF заявили, что создать и поддерживать работу спутника стоимостью 88 млн долларов помогли 10 партнеров, включая компанию Google, Гарвардский университет, Новозеландское космическое агентство и другие.

Хотя спутник MethaneSAT уже не работает, ученые обрабатывают полученные им данные. В ближайшие месяцы будет опубликован отчет об источниках выбросов метана по всему миру, заявили в EDT.

Как уже писал Фокус, в конце июня упал с орбиты и затонул во время неудачного спуска в атмосферу экспериментальный космический корабль, на борту которого находился нетрадиционный груз.

Также Фокус писал о том, что в Солнечной системе обнаружен третий в истории межзвездный объект, который летит со скоростью 200 000 км/ч. Ранее неизвестный объект, изначально получивший обозначение A11pI3Z, теперь официально называется 3I/ATLAS, и он летит с огромной скоростью через нашу Солнечную систему, но вскоре ее покинет. Стало известно, что это огромная межзвездная комета.