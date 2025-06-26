Космический корабль с человеческими останками упал на Землю с орбиты: что известно (фото)

Нетрадиционный груз на борту космического корабля компании The Exploration Company был потерян в океане после неудачного спуска с орбиты.

Related video

Космический корабль, перевозивший останки более 160 человек, упал в Тихий океан во вторник, 24 июня, в результате чего его содержимое было потеряно. Миссия была направлена ​​на то, чтобы вернуть человеческие останки семьям, которые их предоставили, после непродолжительного пребывания в космосе, но теперь их больше никто не увидит, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во вторник, 24 июня, ракета Falcon 9 компании SpaceX доставила на низкую околоземную орбиту 70 грузов. Среди них был и космический корабль Nyx немецкой компании The Exploration Company. Этот корабль получил прозвище Mission Possible и с его помощью на орбиту было выведено 300 кг грузов, включая кремированные останки более 160 людей, которые предоставила американская компания Celestis. Она занимается космическими похоронами. Хотя корабль Nyx успешно достиг орбиты, его парашютная система отказала во время входа в атмосферу. В результате он упал в воды Тихого океана и все человеческие останки были потеряны, хотя их собирались вернуть семьям умерших людей.

На орбиту было выведено 300 кг грузов, включая кремированные останки более 160 людей, которые предоставила американская компания Celestis Фото: space.com

В компании Celestis заявили, что несмотря на такое печальное событие, там надеются, что "семьи обретут покой, зная, что их близкие были частью исторического путешествия в космос, облетели Землю и теперь покоятся на просторах Тихого океана".

Компания The Exploration Company назвала запуск корабля Nyx частично успешным, ведь он смог стабилизироваться после отделения от ракеты Falcon 9 и вернулся в атмосферу Земли, хотя и не совершил мягкой посадки в Тихом океане. Причины этой катастрофы пока неизвестны, но началось расследование.

Кроме человеческих останков и других грузов, корабль Nyx перевозил каннабис, предоставленный проектом Martian Grow. Этот проект направлен на то, чтобы в будущем выращивать каннабис на Марсе. На борту Nyx находились семена и ученые хотели изучить, как микрогравитация влияет на их прорастание и устойчивость. Представители Martian Grow говорят, что каннабис устойчив, многофункционален и биологически сложен, что делает его идеальным для изучения того, как жизнь адаптируется к экстремальным условиям, таким как космос или Марс.

Космический корабль Nyx предназначен для транспортировки грузов на низкую околоземную орбиту и обратно. Также его планируют использовать для отправки астронавтов на космическую станцию. В 2028 году планируется первый демонстрационный полет Nyx с грузами на Международную космическую станцию.

Как уже писал Фокус, ракета Falcon 9, которая отправила на орбиту человеческие останки, создала в небе над Европой необычное облако.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил свою первую экзопланету и это планета с самой маленькой массой из всех, которые удалось увидеть напрямую.