Космічний корабель із людськими рештками впав на Землю з орбіти: що відомо (фото)

Нетрадиційний вантаж на борту космічного корабля компанії The Exploration Company було втрачено в океані після невдалого спуску з орбіти.

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Космічний корабель, що перевозив останки понад 160 осіб, впав у Тихий океан у вівторок, 24 червня, внаслідок чого його вміст було втрачено. Місія була спрямована на те, щоб повернути людські останки сім'ям, які їх надали, після нетривалого перебування в космосі, але тепер їх більше ніхто не побачить, пише Gizmodo.

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У вівторок, 24 червня, ракета Falcon 9 компанії SpaceX доставила на низьку навколоземну орбіту 70 вантажів. Серед них був і космічний корабель Nyx німецької компанії The Exploration Company. Цей корабель отримав прізвисько Mission Possible і з його допомогою на орбіту було виведено 300 кг вантажів, включно з кремованими останками понад 160 людей, які надала американська компанія Celestis. Вона займається космічними похоронами. Хоча корабель Nyx успішно досяг орбіти, його парашутна система відмовила під час входу в атмосферу. Унаслідок цього він упав у води Тихого океану і всі людські рештки було втрачено, хоча їх збиралися повернути сім'ям померлих людей.

На орбіту було виведено 300 кг вантажів, включно з кремованими останками понад 160 людей, які надала американська компанія Celestis Фото: space.com

У компанії Celestis заявили, що незважаючи на таку сумну подію, там сподіваються, що "сім'ї знайдуть спокій, знаючи, що їхні близькі були частиною історичної подорожі в космос, облетіли Землю і тепер покояться на просторах Тихого океану".

Компанія The Exploration Company назвала запуск корабля Nyx частково успішним, адже він зміг стабілізуватися після відокремлення від ракети Falcon 9 і повернувся в атмосферу Землі, хоча й не здійснив м'якої посадки в Тихому океані. Причини цієї катастрофи поки що невідомі, але почалося розслідування.

Крім людських решток та інших вантажів, корабель Nyx перевозив канабіс, наданий проєктом Martian Grow. Цей проєкт спрямований на те, щоб у майбутньому вирощувати канабіс на Марсі. На борту Nyx перебувало насіння, і вчені хотіли вивчити, як мікрогравітація впливає на його проростання і стійкість. Представники Martian Grow кажуть, що канабіс стійкий, багатофункціональний і біологічно складний, що робить його ідеальним для вивчення того, як життя адаптується до екстремальних умов, таких як космос або Марс.

Космічний корабель Nyx призначений для транспортування вантажів на низьку навколоземну орбіту і назад. Також його планують використовувати для відправки астронавтів на космічну станцію. У 2028 році планують перший демонстраційний політ Nyx із вантажами на Міжнародну космічну станцію.

Як уже писав Фокус, ракета Falcon 9, яка відправила на орбіту людські останки, створила в небі над Європою незвичайну хмару.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб виявив свою першу екзопланету і це планета з найменшою масою з усіх, які вдалося побачити безпосередньо.