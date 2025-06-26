У небі над Європою помітили дивну хмару: вона з'явилася з космосу (фото)

Незвичайна хмара була створена верхнім ступенем ракети Falcon 9 компанії SpaceX, яка відправила на орбіту партію комерційних вантажів.

Related video

Верхній ступінь ракети Falcon 9 здивував спостерігачів за зірками вночі 24 червня, коли шлейф ракетного палива на короткий час стало видно неозброєним оком, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому Вандерберг у Каліфорнії в 00:25 за Києвом 24 червня з 70 комерційними вантажами на борту, які вона вивела на низьку навколоземну орбіту. Як уже писав Фокус , серед вантажів були і людські останки.

Після запуску перший ступінь багаторазової ракети здійснив керовану посадку на посадковий майданчик у Тихому океані, тоді як верхній ступінь із корисним вантажем вийшов на цільову орбіту.

Верхня ступінь ракети приступила до розгортання своїх корисних вантажів і викиду шлейфу ракетного палива перед повторним входом в атмосферу Землі. Ракетне паливо швидко замерзло і відбило сонячне світло, створивши незвичайну хмару, яку було видно неозброєним оком у небі над Європою.

Камера проєкту Virtual Telescope зафіксувала хмару в нічному небі над Італією разом зі смугою Чумацького Шляху, що світиться.

Камера проєкту Virtual Telescope зафіксувала хмару в нічному небі над Італією разом зі смугою Чумацького Шляху, що світиться Фото: мини-луна

Астрофотограф і популяризатор науки Мері Макінтайр створила короткий відеоролик у той час, коли шлейф ракетного палива швидко пролетів над Великою Британією, використовуючи камери для пошуку метеорів і полярних сяйв.

Відомо, що орієнтація і рух верхніх ступенів ракет створюють унікальні візерунки і завихрення в нічному небі, хоча в цьому випадку в палива не було такої певної структури.

Деякі вчені вважають, що ракетне паливо може відігравати роль у формуванні висотних "нічних" сріблястих хмар. Це явище частіше трапляється в північних висотах, але останніми десятиліттями його помічали і ближче до екватора.

Як уже писав Фокус, у небі над Норвегією помітили дивні хмари. Ракета залишила за собою закручені хмари в рамках наукового дослідження NASA

Також Фокус писав про те, що телескоп за $10 млрд виявив найлегшу планету і зробив її знімок. Космічний телескоп Вебб виявив свою першу планету за 3 роки роботи і це виявилася планета з найменшою масою серед планет, які знімали безпосередньо.