Ракета Ілона Маска відправить у космос 150 капсул із людськими рештками: у чому суть місії

Американська компанія Celestis запустить меморіальний вантаж на орбіту за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска. У межах місії буде проведено випробування нового європейського космічного корабля.

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Компанія Celestis уже кілька десятиліть займається космічними похоронами. Вона запускає в космос кремовані останки померлих людей, а також зразки ДНК. Раніше компанія використовувала для цього різні ракети-носії, але новий запуск меморіального вантажу, що містить понад 150 капсул із ДНК і останками людей, відбудеться на ракеті Falcon 9 о 00:18 за Києвом, у вівторок, 24 червня, пише Space.

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Компанія Celestis уклала угоду про співпрацю з європейським виробником космічних апаратів і кораблів The Exploration Company (TEC). Ця компанія розробляє космічний корабель Nyx, який призначений для доставки вантажів на орбіту.

Другий прототип корабля Nyx із назвою Mission Possible відправить у космос ракета Falcon 9, а на його борту перебуватимуть понад 150 капсул із кремованими рештками і зразками ДНК клієнтів з усього світу.

Уперше космічний корабель компанії TEC доставить корисні вантажі клієнтів на орбіту. Повноцінна версія корабля Nyx має вирушити в космос 2028 року і зістикуватися з Міжнародною космічною станцією.

Новий запуск меморіального вантажу, що включає понад 150 капсул із ДНК і останками людей, відбудеться на ракеті Falcon 9 Фото: space.com

Космічний корабель досягне низької навколоземної орбіти і зробить два або три оберти навколо нашої планети, перш ніж увійде в атмосферу Землі. Потім меморіальні капсули приземляться в Тихому океані, де їх витягнуть і повернуть клієнтам як сувеніри.

Компанія Celestis також творитиме історію, роблячи трирічного Маттео Барта наймолодшим німцем (і наймолодшим європейцем загалом), який відправив свою ДНК у космос. Усередині корабля Mission Possible компанії TEC дитина символічно приєднається до Дітера Барта, свого покійного дідуся, останки якого відправляться в космос.

Як уже писав Фокус, Ілон Маск обіцяє більш ризиковані запуски після шостої катастрофи ракети Starship. Уже вдев'яте пройшли випробування ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска, але вже шість разів політ був невдалим, який закінчився катастрофою. Це піднімає питання про те, чи буде взагалі коли-небудь успішний запуск.

Також Фокус писав про те, що на Місяці з'явилася дивна "мітка", супутник NASA побачив її з орбіти. Нещодавно орбітальний апарат NASA зробив знімок місця падіння японського посадкового модуля. Апарат зробив знімок рубців на поверхні супутника Землі, які залишилися після катастрофи.