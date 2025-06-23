Ракета Илона Маска отправит в космос 150 капсул с человеческими останками: в чем суть миссии

Американская компания Celestis запустит мемориальный груз на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. В рамках миссии будет проведено испытание нового европейского космического корабля.

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Компания Celestis уже несколько десятилетий занимается космическими похоронами. Она запускает в космос кремированные останки умерших людей, а также образцы ДНК. Ранее компания использовала для этого разные ракеты-носители, но новый запуск мемориального груза, включающего более 150 капсул с ДНК и останками людей, состоится на ракете Falcon 9 в 00:18 по Киеву, во вторник, 24 июня, пишет Space.

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Компания Celestis заключила соглашение о сотрудничестве с европейским производителем космических аппаратов и кораблей The Exploration Company (TEC). Эта компания разрабатывает космический корабль Nyx, который предназначен для доставки грузов на орбиту.

Второй прототип корабля Nyx с названием Mission Possible отправит в космос ракета Falcon 9, а на его борту будут находится более 150 капсул с кремированными останками и образцами ДНК клиентов со всего мира.

Впервые космический корабль компании TEC доставит полезные грузы клиентов на орбиту. Полноценная версия корабля Nyx должна отправиться в космос в 2028 году и состыковаться с Международной космической станцией.

Новый запуск мемориального груза, включающего более 150 капсул с ДНК и останками людей, состоится на ракете Falcon 9 Фото: space.com

Космический корабль достигнет низкой околоземной орбиты и совершит два или три оборота вокруг нашей планеты, прежде чем войдет в атмосферу Земли. Затем мемориальные капсулы приземлятся в Тихом океане, где их извлекут и вернут клиентам в качестве сувениров.

Компания Celestis также будет творить историю, делая трехлетнего Маттео Барта самым молодым немцем (и самым молодым европейцем в целом), отправившим свою ДНК в космос. Внутри корабля Mission Possible компании TEC ребенок символически присоединится к Дитеру Барту, своему покойному дедушке, останки которого отправятся в космос.

Как уже писал Фокус, Илон Маск обещает более рискованные запуски после шестой катастрофы ракеты Starship. Уже девятый раз прошли испытания ракеты Starship компании SpaceX Илона Маска, но уже шесть раз полет был неудачным, который закончился катастрофой. Это поднимает вопросы о том, будет ли вообще когда-либо успешный запуск.

Также Фокус писал о том, что на Луне появилась странная "метка", спутник NASA увидел ее с орбиты. Недавно орбитальный аппарат NASA сделал снимок места падения японского посадочного модуля. Аппарат сделал снимок рубцов на поверхности спутника Земли, которые остались после катастрофы.