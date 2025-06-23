Илон Маск обещает более рискованные запуски после шестой катастрофы ракеты Starship (фото)

Уже девятый раз прошли испытания ракеты Starship компании SpaceX Илона Маска, но уже шесть раз полет был неудачным, который закончился катастрофой. Это поднимает вопросы о том, будет ли вообще когда-либо успешный запуск.

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Ракета Starship на сегодня является самой большой в мире (высота 122 метра) и обладает самой большой мощностью для того, чтобы совершать в будущем полеты на Луну и Марс, но также и к другим мирам Солнечной системы. Но последние неудачные испытательные запуски ракеты, возможно, указывают на глубокие проблемы, пишет Space.

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Ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX находится в разработке уже более десяти лет и претерпела множество изменений в своей конструкции. Концепция Starship основана на двигателях SpaceX Raptor, которые будут использоваться в многоступенчатой ​​системе. В многоступенчатой ​​ракетной системе часто есть два или три отдельных блока со своими собственными двигателями и запасами топлива. Они особенно важны для выхода с орбиты Земли и путешествия на Луну, Марс и дальше.

В случае со Starship ключевым фактором является возможность приземлять и повторно использовать огромное количество ступеней ракеты снова и снова. Многоразовые ракеты Falcon 9 компании SpaceX оказались очень успешными.

Первоначальные испытания Starship начались в 2018 году с двух полетов на низкой высоте, и они были успешными. Последующие полеты столкнулись с многочисленными проблемами. На сегодня из девяти испытаний только три были полностью успешными, а остальные шесть или частично и ли полностью были неудачными.

В мае состоялось девятое испытание, которое закончилось катастрофой, хотя верхняя ступень ракеты Starship все же побывала в космосе, как уже писал Фокус.

Ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX находится в разработке уже более десяти лет и претерпела множество изменений в своей конструкции Фото: SpaceX

SpaceX не называет точной стоимости каждого испытательного полета. Но Илон Маск ранее заявлял, что она составляет около 50–100 миллионов долларов. Экологический ущерб от неудачных запусков Starship оценить сложнее.

Например, в 2023 году после неудачного запуска город Порт-Изабель, штат Техас, который находится рядом с местом запуска, был покрыт огромным слоем пыли, а обломки ракеты повредили многие автомобили.

В сентябре 2024 года, компания SpaceX была оштрафована Агентством по охране окружающей среды США и Техасской комиссией по качеству окружающей среды за 14 отдельных инцидентов с 2022 года, когда пусковые установки сбрасывали загрязненную воду в водные пути Техаса. Маск отрицал эти утверждения.

Неудачные запуски в январе и марте этого года привели к тому, что обломки Starship начали падать над Карибским морем и нарушили сотни коммерческих авиарейсов, включая 80, которые пришлось перенаправить, и более 400, которым потребовалась задержка взлета, чтобы убедиться, что они входят в безопасное воздушное пространство.

SpaceX не называет точной стоимости каждого испытательного полета. Но Илон Маск ранее заявлял, что она составляет около 50–100 миллионов долларов Фото: SpaceX

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США разрешало SpaceX пытаться запускать до пяти ракет Starship в год. Недавно эта цифра была увеличена до 25.

Во время запуска ракеты в космос может случится все что угодно и многое может пойти не так. Поэтому пройдет еще некоторое время прежде чем станет понятно, успешно ли Starship достигает своих целей миссии.

Но эта последняя неудача действительно поднимает некоторые вопросы. Будет ли программа Starship когда-нибудь успешной и если да, то, когда?

Но Илон Маск настроен оптимистично. Недавно он заявил, что следующие испытательные полеты Starship будут проходить в более быстром темпе: один раз в три-четыре недели.

Напоминаем, что несколько дней назад во время статичных испытаний на Земле ракета Starship взорвалась, как уже писал Фокус.