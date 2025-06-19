Даже не взлетел: корабль SpaceX Илона Маска взорвался в прямом эфире (видео)

Ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар во время плановых испытаний на стартовой площадке в Техасе. Космический корабль проходил статические испытания.

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Ракета Starship 36 проходила испытания на испытательном полигоне Starbase Илона Маска около 23:00, когда появились шокирующие кадры, на которых видно, как ее носовая часть внезапно взрывается. Видео опубликовало NASA.

Ракета Starship 36 взорвалась во время испытаний

Статическое огневое испытание представляет собой предполетную процедуру, в ходе которой зажигается ракетный двигатель или комплект двигателей, в то время как транспортное средство надежно закреплено болтами на пусковой установке. Это означает, что ракета не была готова к запуску.

В заявлении SpaceX говорится, что ракета столкнулась с "серьезной аномалией". NASA вело прямую трансляцию, так что в прямом эфире комментаторы воскликнули: "Ого! Starship 36 только что взорвался!"В заявлении SpaceX говорится, что ракета столкнулась с "серьезной аномалией".

"Во время операции вокруг объекта поддерживалась безопасная зона, весь персонал находится в безопасности и находится под контролем", — заявили в компании.

Starship 36 за секунду до взрыва Фото: NASA

Там также утверждают, что "никакой опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет, и мы просим всех не пытаться приближаться к этой территории, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности". Но позже было опубликовано видео целой процессии пожарных машин, направляющихся к полигону.

А жители города Порт-Изабель, который находится рядом, сообщили, что от мощного взрыва сотрясались окна и задребезжала посуда.

Starship 36 взорвался в прямом эфире Фото: NASA

Взрыв ракеты произошел всего через несколько недель после того, как другая модель 403-футовой ракеты взорвалась над Индийским океаном.

И в начале прошлого месяца еще одно статическое огневое испытание 35-й версии ракеты Starship постигла та же участь, когда из "пламенной траншеи" — глубокого канала под стартовой площадкой, предназначенного для отражения пламени, создаваемого ускорителями, — вылетел объект.

В этом году ракета также потерпела два неудачных испытательных полета подряд , в обоих случаях она взорвалась в воздухе.

Взрыв в среду стал очередным препятствием для планов генерального директора SpaceX Илона Маска по колонизации Марса. Но сам миллиардер настроен оптимистично.

"При проведении подобных испытаний успех зависит от того, чему мы учимся, и сегодняшние испытания помогут нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной", — заявили в компании, цитируя своего шефа, который пообещал, что будет испытывать свои ракеты еще чаще: примерно один раз в 3–4 недели.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какая опасность таится в спутниках Илона Маска Starlink.

А когда испытание ракеты Starship 7 компании SpaceX завершилось неудачей через несколько минут после запуска из Техаса, ее обломки упали на курорт для миллиардеров.