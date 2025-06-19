Навіть не злетів: корабель SpaceX Ілона Маска вибухнув у прямому ефірі (відео)

Ракета SpaceX перетворилася на гігантську вогняну кулю під час планових випробувань на стартовому майданчику в Техасі. Космічний корабель проходив статичні випробування.

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Ракета Starship 36 проходила випробування на випробувальному полігоні Starbase Ілона Маска приблизно о 23:00, коли з'явилися разючі кадри, на яких видно, як її носова частина раптово вибухає. Відео опублікувало NASA.

Ракета Starship 36 вибухнула під час випробувань

Статичне вогневе випробування являє собою передпольотну процедуру, під час якої запалюється ракетний двигун або комплект двигунів, у той час як транспортний засіб надійно закріплений болтами на пусковій установці. Це означає, що ракета не була готова до запуску.

У заяві SpaceX йдеться про те, що ракета зіткнулася із "серйозною аномалією". NASA вело пряму трансляцію, тож у прямому ефірі коментатори вигукнули: "Ого! Starship 36 тільки-но вибухнув!"У заяві SpaceX ідеться про те, що ракета зіткнулася із "серйозною аномалією".

"Під час операції навколо об'єкта підтримували безпечну зону, увесь персонал перебуває в безпеці й перебуває під контролем", — заявили в компанії.

Starship 36 за секунду до вибуху Фото: solar-system

Там також стверджують, що "жодної небезпеки для жителів прилеглих населених пунктів немає, і ми просимо всіх не намагатися наближатися до цієї території, доки тривають роботи із гарантування безпеки". Але пізніше було опубліковано відео цілої процесії пожежних машин, що прямують до полігону.

А жителі міста Порт-Ізабель, що розташоване поруч, повідомили, що від потужного вибуху здригалися вікна і задребезжав посуд.

Starship 36 вибухнув у прямому ефірі Фото: solar-system

Вибух ракети стався всього через кілька тижнів після того, як інша модель 403-футової ракети вибухнула над Індійським океаном.

І на початку минулого місяця ще одне статичне вогневе випробування 35-ї версії ракети Starship спіткала та сама доля, коли з "полум'яної траншеї" — глибокого каналу під стартовим майданчиком, призначеного для відбиття полум'я, створюваного прискорювачами, — вилетів об'єкт.

Цього року ракета також зазнала двох невдалих випробувальних польотів поспіль, в обох випадках вона вибухнула в повітрі.

Вибух у середу став черговою перешкодою для планів генерального директора SpaceX Ілона Маска щодо колонізації Марса. Але сам мільярдер налаштований оптимістично.

"Під час проведення подібних випробувань успіх залежить від того, чого ми вчимося, і сьогоднішні випробування допоможуть нам підвищити надійність Starship, оскільки SpaceX прагне зробити життя багатопланетним", — заявили в компанії, цитуючи свого шефа, який пообіцяв, що випробовуватиме свої ракети ще частіше: приблизно один раз на 3–4 тижні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яка небезпека криється в супутниках Ілона Маска Starlink.

А коли випробування ракети Starship 7 компанії SpaceX завершилося невдачею через кілька хвилин після запуску з Техасу, її уламки впали на курорт для мільярдерів.