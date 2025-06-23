Ілон Маск обіцяє більш ризиковані запуски після шостої катастрофи ракети Starship (фото)

Уже вдев'яте відбулися випробування ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска, але вже шість разів політ був невдалим, який закінчився катастрофою. Це порушує питання про те, чи буде взагалі коли-небудь успішний запуск.

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Ракета Starship на сьогодні є найбільшою у світі (висота 122 метри) і має найбільшу потужність для того, щоб здійснювати в майбутньому польоти на Місяць і Марс, але також і до інших світів Сонячної системи. Але останні невдалі випробувальні запуски ракети, можливо, вказують на глибокі проблеми, пише Space.

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Ракета Starship від компанії Ілона Маска SpaceX перебуває в розробці вже понад десять років і зазнала безліч змін у своїй конструкції. Концепція Starship заснована на двигунах SpaceX Raptor, які будуть використовуватися в багатоступеневій системі. У багатоступеневій ракетній системі часто є два або три окремі блоки зі своїми власними двигунами і запасами палива. Вони особливо важливі для виходу з орбіти Землі та подорожі на Місяць, Марс і далі.

У випадку зі Starship ключовим фактором є можливість приземляти і повторно використовувати величезну кількість ступенів ракети знову і знову. Багаторазові ракети Falcon 9 компанії SpaceX виявилися дуже успішними.

Початкові випробування Starship почалися у 2018 році з двох польотів на низькій висоті, і вони були успішними. Наступні польоти зіткнулися з численними проблемами. На сьогодні з дев'яти випробувань тільки три були повністю успішними, а решта шість або частково, або повністю були невдалими.

У травні відбулося дев'яте випробування, яке закінчилося катастрофою, хоча верхній ступінь ракети Starship все ж побувала в космосі, як уже писав Фокус.

Ракета Starship від компанії Ілона Маска SpaceX перебуває в розробці вже понад десять років і зазнала безліч змін у своїй конструкції Фото: SpaceX

SpaceX не називає точної вартості кожного випробувального польоту. Але Ілон Маск раніше заявляв, що вона становить близько 50-100 мільйонів доларів. Екологічний збиток від невдалих запусків Starship оцінити складніше.

Наприклад, 2023 року після невдалого запуску місто Порт-Ізабель, штат Техас, яке розташоване поруч із місцем запуску, було вкрите величезним шаром пилу, а уламки ракети пошкодили багато автомобілів.

У вересні 2024 року, компанія SpaceX була оштрафована Агентством з охорони довкілля США і Техаською комісією з якості довкілля за 14 окремих інцидентів з 2022 року, коли пускові установки скидали забруднену воду у водні шляхи Техасу. Маск заперечував ці твердження.

Невдалі запуски в січні та березні цього року призвели до того, що уламки Starship почали падати над Карибським морем і порушили сотні комерційних авіарейсів, включно з 80, які довелося переспрямувати, і більш ніж 400, які потребували затримки зльоту, щоб переконатися, що вони входять у безпечний повітряний простір.

SpaceX не називає точної вартості кожного випробувального польоту. Але Ілон Маск раніше заявляв, що вона становить близько 50-100 мільйонів доларів Фото: Starship

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США дозволяло SpaceX намагатися запускати до п'яти ракет Starship на рік. Нещодавно цю цифру було збільшено до 25.

Під час запуску ракети в космос може трапиться все що завгодно і багато чого може піти не так. Тому мине ще деякий час, перш ніж стане зрозуміло, чи успішно Starship досягає своїх цілей місії.

Але ця остання невдача дійсно порушує деякі питання. Чи буде програма Starship коли-небудь успішною і якщо так, то, коли?

Але Ілон Маск налаштований оптимістично. Нещодавно він заявив, що наступні випробувальні польоти Starship відбуватимуться у швидшому темпі: один раз на три-чотири тижні.

Нагадуємо, що кілька днів тому під час статичних випробувань на Землі ракета Starship вибухнула, як уже писав Фокус.